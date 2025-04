Produkcja leków krytycznych w Europie jest nierentowna. „W Chinach była dotowana”

Budowa fabryk API to rola rządu

Wiceprezeska Krajowych Producentów Leków wskazuje, że zapewnienie bezpieczeństwa lekowego kraju to zadanie rządu.

– Firma farmaceutyczna, jak każde przedsiębiorstwo, (…) działa w taki prosty sposób, że produkuje to, na co znajdzie zbyt. I musi to być działalność rentowna. To jest podstawa działalności biznesowej każdego przedsiębiorstwa. (…) Jeżeli zaczniemy produkować leki, które są sprowadzane zza granicy po o wiele niższych cenach, na przykład od producentów azjatyckich albo od firm globalnych, to zostaniemy z tymi lekami w magazynie – tłumaczy Barbara Misiewicz-Jagielak.

Wskazuje też, że resort zdrowia nie powinien samodzielnie stanowić o sektorze produkcji leków. – Ministerstwo Zdrowia ma proste zadanie: kupić jak najwięcej zdrowia za dostępne środki. W związku z tym jego naturalnym postępowaniem jest dążenie do obniżenia cen i zmniejszania nam (producentom leków – red.) marży. Dlatego też produkcja za granicą jest dużo bardziej opłacalna – mówi dyrektorka ds. relacji zewnętrznych w Polpharmie.

Jak podkreśla, projekt bezpieczeństwa lekowego Polski powinna koordynować Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a w sprawie dotowania budowy fabryk substancji czynnych i leków krytycznych w Polsce potrzebna jest decyzja polityczna. – To nie może być projekt Ministerstwa Zdrowia, bo minister zdrowia zniszczy ten przemysł, obniżając ceny. To musi być równoważenie sfery bezpieczeństwa, gospodarki i wydatków na leczenie – komentuje.

– My sobie naprawdę świetnie radzimy i zaszła już taka sytuacja, że nie potrzebujemy wsparcia państwa. Nadal będziemy produkować leki, które produkowaliśmy, nadal będziemy sprzedawać je za granicę, nadal będziemy się rozwijać, ale to się odbędzie w naszym tempie i będziemy robić to, co uznamy, że uda nam się sprzedać. Ale to nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem lekowym i produkcją leków krytycznych, bo większość tych produktów jest nierentowna z tego względu, że można je kupić za granicą dużo taniej – podkreśla.