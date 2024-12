Powstała pierwsza lista leków krytycznych. Ministerstwo Zdrowia chce zabezpieczyć pacjentów

Przedstawiony w listopadzie projekt pierwszej polskiej listy leków krytycznych zawierał 238 substancji. – Po analizie uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznie, głównie przez konsultantów krajowych, na listę wpisano 301 substancji czynnych, czyli o 63 więcej niż w projekcie. Możliwa jest aktualizacja listy, która będzie uwzględniała kolejne wersje unijnego wykazu leków o krytycznym znaczeniu oraz zmieniająca się sytuacja rynku farmaceutycznego – mówił wiceminister zdrowia.

Pierwszą unijną listę leków krytycznych poznaliśmy rok temu. Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała jej zaktualizowaną wersję 16 grudnia tego roku.

– To jest szalenie ważne, byśmy nie byli uzależnieni, tak jak od tej pory, czy to Polska, czy cała Unia Europejska, od krajów azjatyckich, od Chin, czy od innych, gdzie jest produkowane ok. 50, może 60 proc. substancji czynnych na świecie. My musimy Europę, Polskę zabezpieczyć, żebyśmy byli samowystarczalni, a przynajmniej w jak największym wymiarze samowystarczalni – podkreślił Kos.

Krajowi producenci leków czekają na wsparcie

– Ta lista to kamień milowy w budowie bezpieczeństwa i odporności naszego kraju – komentuje Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków. Jak dodaje, po wielu latach dyskusji i prac obecne kierownictwo resortu zdrowia przygotowało polską listę leków, bez których znaczna część społeczeństwa w krótkim czasie narażona byłaby na utratę zdrowia i życia.

W ramach konsultacji publicznych Krajowi Producenci Leków zwrócili uwagę, że na liście brakuje leków stosowanych w przewlekłych chorobach układu oddechowego, jak astma czy POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). Ministerstwo – uzupełnia Kopeć – zapowiedziało jednak, że lista będzie aktualizowana.

– Teraz kluczowe staje się wdrożenie instrumentów wsparcia produkcji tych leków na terenie całej Polski. Poza wsparciem krajowym Polska powinna skorzystać też ze środków UE w ramach aktu o lekach krytycznych, który wkrótce zaprezentować ma Komisja Europejska. Możemy produkować w naszym kraju leki krytyczne dla Polaków, aby w sytuacjach kryzysowych nigdy nam ich nie zabrakło, a także eksportować do innych krajów UE te gwarantujące bezpieczeństwo wszystkim Europejczykom – mówi prezes Krajowych Producentów Leków.