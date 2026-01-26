Rzeczpospolita
Prawo
Prawie milion złotych kary dla Poczty Polskiej. Naruszyła RODO

Poczta Polska nie zapewniła niezależności sprawowania funkcji inspektora ochrony danych (IOD) - stwierdził Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i nałożył na państwową spółkę karę w wysokości 978 tys. zł.

Publikacja: 26.01.2026 17:28

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie naruszenia zasad RODO zostały stwierdzone w Poczcie Polskiej?
  • Dlaczego niezależność inspektora ochrony danych jest kluczowa w organizacjach?
  • Jakie konsekwencje wynikają z braku analizy konfliktów interesów dla funkcji IOD?
  • Jakie są unijne wytyczne dotyczące niezależności inspektora i przetwarzania danych osobowych?
  • Jakie działania podjęła Poczta Polska w celu poprawy zarządzania ochroną danych osobowych?
  • W jaki sposób określono poziom kary nałożonej na Pocztę Polską za naruszenie RODO?

Kara jest efektem postępowania wyjaśniającego wszczętego z urzędu po otrzymaniu od spółki zgłoszenia naruszenia ochrony danych. Polegało ono na uzyskaniu przez osobę nieuprawnioną dostępu do danych osobowych zawartych w dokumencie PIT-11. Prezes UODO ustalił, że doszło do konfliktu interesu polegającego na braku możliwości zapewnienia niezależności działania IOD, gdyż funkcję tę pełniła osoba, która jednocześnie nadzorowała swoją działalność w obszarze bezpośrednio związanym z działalnością administratora danych osobowych.  

Okazało się, że spółka nie jest w stanie potwierdzić przeprowadzenia analizy konfliktów interesów w zakresie funkcji pełnionych przez IOD. W żadnym akcie wewnętrznym spółki nie określono pierwszeństwa sprawowanej funkcji przez IOD w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy jego zadaniami oraz innymi obowiązkami wykonywanymi na rzecz administratora poza zakresem właściwym IOD.

IOD musi być niezależny

Zgodnie z art. 38 ust. 3 RODO IOD podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Unijne wytyczne dotyczące IOD wskazują, że wymóg unikania konfliktu interesów jest ściśle związany z wymogiem wykonywania zadań przez IOD w sposób niezależny. „Wytyczne te odnoszą się również do kwestii określania sposobów i celów przetwarzania danych osobowych, co powinno zostać organizacyjnie i merytorycznie oddzielone od ich monitorowania” - zaznacza organ nadzorczy.

Tymczasem Poczta Polska wyznaczyła do pełnienia funkcji IOD osobę na stanowisku kierowniczym o władczej pozycji w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych. Powierzyła tej osobie także inne zadania, co wzbudziło wątpliwości PUODO w kwestii zapewnienia inspektorowi warunków gwarantujących niezależność, skuteczność oraz obiektywizm w wykonywaniu jego zadań. „Niedopuszczalne jest bowiem związanie IOD poleceniami mocodawcy i skoncentrowanie obu funkcji – administratora danych osobowych oraz niezależnego inspektora – przez wyznaczenie ich jednej osobie” - wyjaśnia UODO.

Postępowanie wyjaśniające wykazało także istnienie konfliktu merytorycznego i czasowego w zakresie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych w Poczcie Polskiej. 

Systemowe błędy Poczty Polskiej w zakresie przetwarzania danych osobowych

To nie pierwsze naruszenie RODO w tej spółce. Prezes UODO wydał już wielokrotnie udzielił Poczcie Polskiej upomnień lub nakazał dostosowanie operacji przetwarzania danych do przepisów RODO. „Wykazane naruszenia świadczą niezbicie o występowaniu w strukturze spółki długotrwałych i nierozwiązanych dotychczas problemów o charakterze systemowym, które istotnie wpływają na przestrzeganie przez administratora przepisów z zakresu przetwarzania danych osobowych” - czytamy w komunikacie na stronie UODO.

Czytaj więcej

Znane nazwiska mają ożywić Pocztę Polska
Dane osobowe
Partactwa Poczty Polskiej narażają dane i dobra osobiste obywateli

PUODO ocenił, że stwierdzone naruszenie ma charakter średniego poziomu. Podstawą obliczenia wymiaru kary była wartość obrotu spółki za rok 2024 wynikający ze sprawozdania finansowego. Na wymiar kary miał również wpływ fakt, że jeszcze przed wydaniem ostatecznej decyzji Prezesa UODO, spółka wyodrębniła funkcję IOD w strukturze i ustaliła jej bezpośrednią podległość zarządowi spółki. 

Źródło: rp.pl

Firmy Dane Osobowe Poczta Polska RODO
