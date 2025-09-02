Rzeczpospolita
Prawo
Partactwa Poczty Polskiej narażają dane i dobra osobiste obywateli

Porozrywane koperty z wypadającą zwartością, niedoręczenie przesyłki lub doręczenie nieuprawnionej osobie - tego typu incydenty wciąż zbyt często zdarzają się Poczcie Polskiej. Świadczy o tym skala sygnałów, jakie otrzymuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Publikacja: 02.09.2025 13:45

Znane nazwiska mają ożywić Pocztę Polska

Znane nazwiska mają ożywić Pocztę Polska

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Poczta Polska powinna popracować nad wzmocnieniem środków, które mają zabezpieczyć bezpieczeństwo przesyłek – z takim wnioskiem wystąpił prezes UODO Mirosław Wróblewski wystąpił do prezesa zarządu Poczty Polskiej SA Sebastiana Mikosza. 

„Skala odnotowywanych przypadków zagubienia przesyłek przez Pocztę Polską, wydania przesyłek odbiorcom nieuprawnionym do ich odbioru, czy też doręczenia uszkodzonych przesyłek pocztowych jest wciąż ogromna. Świadczy o tym duża liczba zgłaszanych Prezesowi UODO naruszeń ochrony danych osobowych, gdzie znaczną część stanowią ww. przypadki m.in. zagubienia przesyłek przez Pocztę Polską, czy wydania przesyłek nieuprawnionym odbiorcom, które to incydenty zgłaszają zarówno administratorzy z sektora prywatnego, jak i administratorzy będący organami administracji publicznej. Problem sygnalizowany jest również przez sądy, które jako administratorzy danych wielokrotnie zawiadamiały Prezesa UODO o naruszeniach ochrony danych osobowych w związku z dostarczeniem przez operatora pocztowego przesyłek noszących ślady znacznych uszkodzeń (koperty porozrywane, otwarte, z niektórych wypadała zawartość)” - wskazuje prezes UODO.

Zaginione lub rozerwane przesyłki. Poczta Polska naraża dane o zdrowiu i gubi dowody procesowe

Wróblewski podkreśla, że oprócz tzw. danych zwykłych typu imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, czy numer PESEL przesyłki mogą zawierać dane wrażliwe, dotyczące zdrowia, wyroków skazujących i czynów zabronionych, a czasami również wizerunek. Poza tym w przypadku korespondencji związanej z postępowaniami sądowymi pojawia się również niebezpieczeństwo wystąpienia negatywnych skutków procesowych – w przypadku zagubienia części zawartości przesyłki lub jest uszkodzenia strona może zostać pozbawiona możliwości obrony swoich praw, a skutki mogą być nieodwracalne. To dlatego, że niektóre dowody, np. oryginały pism, są przesyłane do postępowań drogą pocztową i są nie do odtworzenia w razie ich zagubienia lub zniszczenia. 

„Negatywne skutki związane z takim postępowaniem operatora pocztowego mogą dotyczyć nie tylko sfery związanej z danymi osobowymi, ale również sfery szeroko pojętej prywatności i dóbr osobistych” – podkreśla prezes UODO.

Mirosław Wróblewski poprosił Sebastiana Mikosza o wyjaśnienia, czy Poczta Polska monitoruje efektywność wdrożonych już środków służących wzmocnieniu bezpieczeństwa przesyłek i czy planuje wdrożyć dodatkowe.

 

 

