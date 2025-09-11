Aktualizacja: 11.09.2025 14:22 Publikacja: 11.09.2025 12:45
Urząd Ochrony Danych Osobowych udzielił odpowiedzi na interesujące pytanie obywatela: czy utrata telefonu zawierającego dane osobowe podczas pobytu za granicą stanowi naruszenie ochrony danych osobowych, które należy zgłosić do miejscowego organu nadzorczego zgodnie z art. 33 RODO, a jeśli tak – czy osoba fizyczna ma prawo dokonać takiego zgłoszenia jako administrator danych?
W opublikowanej odpowiedzi Urząd przypomina, że utrata telefonu zawierającego dane osobowe – zwłaszcza jeśli nie był odpowiednio zabezpieczony – może prowadzić do nieuprawnionego dostępu, co spełnia definicję naruszenia ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO, administrator danych osobowych ma obowiązek zgłoszenia takiego naruszenia, jeżeli istnieje ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
„Jeżeli osoba fizyczna działa jako administrator danych (np. prowadzi działalność gospodarczą lub przetwarza dane w celach zawodowych), ma obowiązek zgłoszenia naruszenia do właściwego organu nadzorczego, także za granicą, jeśli incydent dotyczy osób z danego państwa członkowskiego” - czytamy w odpowiedzi UODO. - "Co istotne, osoba fizyczna może pełnić funkcję administratora danych, jeśli samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych, np. jako przedsiębiorca, freelancer, czy organizator wydarzenia. W takim przypadku ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z RODO, w tym za zgłaszanie naruszeń" - dodaje Urząd.
W tym kontekście administratorem danych będzie np. adwokat, samozatrudniony czy wspólnik spółki cywilnej, jeśli swój telefon wykorzystuje zarówno do kontaktu z rodziną czy znajomymi, jak i do kontaktowania się z klientami czy kontrahentami.
Jak ustalić, który organ jest „właściwy”, by zgłosić utratę telefonu z danymi?
„W przypadku transgranicznego incydentu administrator powinien ustalić, czy właściwym organem nadzorczym jest ten w kraju, w którym doszło do naruszenia, czy też organ wiodący zgodnie z art. 56 RODO. Jeżeli dane dotyczą osób z danego państwa członkowskiego, zgłoszenie powinno zostać dokonane do tamtejszego organu nadzorczego” - twierdzi UODO.
Jeśli zatem Polak zgubi w Polsce telefon z danymi osób, które mieszkają w Polsce, to zgłasza incydent do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ale jeśli np. we Francji straci telefon, w którym ma nazwiska i telefony Włochów, to powinien zgłosić utratę danych włoskiemu organowi, odpowiednikowi PUODO.
UODO podkreśla, że administrator powinien dokonać oceny ryzyka i zgłosić naruszenie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72 godzin od jego stwierdzenia. W przypadku utraty telefonu za granicą, zgłoszenie może wymagać kontaktu z zagranicznym organem nadzorczym, którego dane kontaktowe są dostępne na stronie Europejskiej Rady Ochrony Danych.
