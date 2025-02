Kierowca autobusu też może przetwarzać dane osobowe pasażera. NSA orzekł

Jak tłumaczył WSA, jeżeli w przekonaniu pasażera w związku z weryfikacją w autobusie doszło do naruszenia jego praw osobistych, np. prawa do prywatności, to przysługują mu stosowne roszczenia względem sprawcy. A właściwym w tym zakresie jest sąd cywilny, a nie UODO.

Zbiory danych i ich przetwarzanie

Na taki finał sprawy zielonego światła nie dał jednak NSA. Uznał, że sąd pierwszej instancji dokonał błędnej wykładni przepisów o RODO, przede wszystkim co do zakresu ich stosowania i pośrednio definicji zbioru danych.

Sąd przypomniał, że ochrona danych osobowych, ukonstytuowana m.in. w traktatach unijnych, ma co do zasady charakter szeroki. I przez pryzmat tej zasady należy również interpretować przepisy RODO oraz regulacji krajowych.

NSA nie miał cienia wątpliwości, że w spornej sprawie samo imię i nazwisko to istotne dane osobowe, które identyfikują. I choć zawsze trzeba je analizować i oceniać kontekstowo w realiach danej sprawy, to zdaniem sądu w spornym przypadku imię i nazwisko były przetwarzane w ramach zbioru danych.

Jak bowiem przypomniał sędzia sprawozdawca Maciej Kobak, zbiór danych został zdefiniowany w art. 4 pkt 3 RODO. I wynika z niego, że jest to pewien zestaw danych osobowych uporządkowanych według określonych kryteriów. Przy czym nie musi to być zestaw danych, który jest jakoś zcentralizowany. On może być rozproszony. Jak tłumaczył NSA, generalnie chociaż o to, żeby dany administrator miał możliwość sięgnięcia do tych danych i ich zestawienia.