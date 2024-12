Rekord wyłudzeń kredytów. Eksperci ostrzegają: będzie jeszcze więcej

– Jesteśmy po to, aby przeciwdziałać i informować klientów o zagrożeniach, jakie wiążą się z korzystaniem z dostępu do rachunku bankowego – zauważa.

Co z wyłudzonymi pieniędzmi?

Czy jeśli klient ujawni zbyt wiele danych, jest jakaś szansa na zwrot pieniędzy?

– To zależy. Jeśli takie działania są podejmowane bardzo szybko, kiedy do wypłaty jeszcze nie dojdzie, to klient ma szansę na uniknięcie kłopotów. Jeśli do transakcji już dojdzie, to z tym zwrotem bywa różnie. Oczywiście banki współpracują z policją i prokuraturą, prowadzone są dochodzenia, śledztwa przez organy ścigania, ale ich skutek bywa różny. Chodzi bowiem o szajki, także międzynarodowe, ich wykrycie bywa trudne, a bez znalezienia przestępcy o zwrocie pieniędzy nie ma mowy – mec. Jerzy Bańka.

Może więc należy zmienić przepisy karne i objąć ochroną osoby, które w różny sposób zostały oszukane, czy to z własnej winy, czy też bez ich udziału?

– Jestem przeciwnikiem jakichś doraźnych zmian w prawie karnym w tym zakresie. Uważam, że obowiązujące dziś przepisy są dobrze uregulowane. Oczywiście, jak zawsze jest problem z ich egzekucją. I na niej bym się skupił – komentuje dr Mikołaj Iwański z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Co radzi?