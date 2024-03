Tyrowicz z RPP: Inflacja poniżej 2,5% na koniec 2026? Mniej niż 50 proc. szansy

„Po trzecie: wszyscy zwracają uwagę na liczby w tabelce. Tyle, że projekcja to cała masa ścieżek przyszłości, każdej przypisane są pewne prawdopodobieństwa. Wiem, robi się trudno, ale chodzi o to, że to wszystko statystyka. Najlepsza, jak się da -- ale statystyka. Możemy więc mówić, że z pewnym prawdopodobieństwem wydarzy się to, a nie coś innego. Jedyną "zaletą" liczb w tabelce jest to, że pochodzą ze "środkowej" ścieżki gospodarki” – napisała Joanna Tyrowicz.

Czytaj więcej Banki Adam Glapiński: co złego, to nie NBP. Działania rządu podniosą inflację Dzięki dobrym decyzjom NBP inflacja jest dziś w celu. Ale stóp procentowych nie można jeszcze obniżać, bo rząd może inflację z celu wybić. Tak można podsumować czwartkowe wystąpienie prezesa banku centralnego Adama Glapińskiego.

Projekcja NBP na lata 2025 i 2026

Inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - w scenariuszu zakładającym, że antyinflacyjne działania osłonowe będą kontynuowane w całym horyzoncie projekcji: 3% w 2024 r., 3,4% w 2025 r. i 2,9% w 2026 r. (wobec odpowiednio: 3%, 3,4% dla lat 2024-2025 w projekcji listopadowej), podał Narodowy Bank Polski (NBP). Natomiast w scenariuszu wycofania działań antyinflacyjnych wskaźniki średnioroczne kształtowałyby się następująco: 5,7% w 2024 r., 3,5% w 2025 r. i 2,7% w 2026 r.

Według projekcji inflacyjnej w scenariuszu zakładającym utrzymanie działań antyinflacyjnych przez rząd inflacja konsumencka (CPI) wyniesie 2,5% r/r w II kw. br., 3% r/r w III kw. br. i 3,4% w IV kw. br. Natomiast w scenariuszu wycofania działań osłonowych inflacja CPI w II-IV kw. br. wyniosłaby następująco: 3,4% r/r, 8% r/r i 8,4% r/r.