Niemiecki eksport rośnie szybciej niż oczekiwano

W ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo Niemcy w styczniu 2024 r. wyeksportowały do ​​państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) towary o wartości 75,8 mld euro, natomiast z tych krajów zaimportowały towary o wartości 61,2 mld euro. W porównaniu z grudniem 2023 r. kalendarzowy i wyrównany sezonowo eksport do krajów UE wzrósł o 8,9 proc., a import z tych krajów wzrósł o 10,8 proc.. Wartość towarów wyeksportowanych do krajów strefy euro wyniosła 52,7 mld euro (+7,7 proc.), a wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 40,4 mld euro (+10,2 proc.). Do krajów UE nienależących do strefy euro wyeksportowano towary o wartości 23,2 mld euro (+11,7 proc.), natomiast wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 20,8 mld euro (+12,0 proc.).

Eksport towarów do krajów spoza UE (kraje trzecie) wyniósł w styczniu 2024 r. 59,7 mld euro, natomiast import z tych krajów wyniósł 46,8 mld euro w ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo. W porównaniu z grudniem 2023 r. eksport do krajów trzecich wzrósł o 3,1 proc., a import z tych krajów spadł o 4,5 proc.

Większość niemieckiego eksportu trafiła do Stanów Zjednoczonych w styczniu 2024 r., przy czym eksport towarów spadł o 1,7 proc. w grudniu 2023 r. po korekcie sezonowej i kalendarzowej. Wartość eksportu do Stanów Zjednoczonych spadła tym samym do 12,5 mld euro. Natomiast eksport do Chińskiej Republiki Ludowej wzrósł o 7,8 proc. do 8,1 mld euro, a do Wielkiej Brytanii spadł o 8,1 proc. do 6,8 mld euro.

W styczniu 2024 r. najwięcej importu do Niemiec pochodziło z Chińskiej Republiki Ludowej. Sprowadzono stamtąd towary o wartości 10,4 mld euro, co stanowiło spadek o 11,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, po uwzględnieniu kalendarza i sezonowości. Import ze Stanów Zjednoczonych spadł o 5,2 proc. do 7,8 mld euro. Import z Wielkiej Brytanii wzrósł w tym samym okresie o 18,4 proc. do 3,1 miliarda euro.

Eksport do Federacji Rosyjskiej wzrósł kalendarzowo i po skorygowaniu sezonowym o 1,6 proc. do 0,7 mld euro w styczniu 2024 r. w porównaniu z grudniem 2023 r. W porównaniu ze styczniem 2023 r. spadł o 34,2 proc. Import z Rosji spadł w styczniu 2024 r. o 8,2 proc. do 0,2 mld euro w porównaniu z grudniem 2023 r. W porównaniu ze styczniem 2023 r. spadł o 82,4 proc.