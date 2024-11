Wśród firm działających głównie na krajowym podwórku widać tąpnięcie zysków w górnictwie i szeroko pojętej energetyce, które to branże wcześniej mocno korzystały na wzroście cen surowców. Dużo słabiej niż rok wcześniej radzi sobie także handel czy budownictwo.

Czytaj więcej Węgiel Pierwsza ofiara węglowego marazmu Zainicjowane w kopalni „Silesia” należącej do Bumechu postępowanie restrukturyzacyjne zdaje się potwierdzać, że rynek węgla w Polsce czeka szybszy regres, niż oczekiwano.

Jakie budżetowe plany na 2025 rok?

Zdaniem ekonomistów nie widać sygnałów, by do końca tego roku coś w gospodarce miało się zmienić. Ale jakie są perspektywy na 2025 r.? Ministerstwo Finansów widzie je całkiem nieźle, zakładając w projekcie budżetu na 2025 r., że podatek CIT w przyszłym roku przyniesie ok. 70 mld zł dochodów (wobec 58,5 mld zł w tym roku).

– Myślę, że perspektywy gospodarcze są całkiem dobre – komentuje Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao. – W przyszłym roku spodziewamy się mniejszej presji kosztowej, czyli mniejszej dynamiki wzrostu płac. Również strefa euro powinna zacząć odbijać za sprawą niższych stóp procentowych. Wyniki firm powinny się więc poprawić. Czy wrócą do rekordowych poziomów z 2023 r. i 2022 r., a w ślad za tym do takich poziomów wrócą również budżetowe wpływy z CIT? Obawiam się, że nie. Część przedsiębiorstw notowała gwałtowny wzrost zysków z tytułu inflacji i to się już raczej nie powtórzy – ocenia Pogorzelski.