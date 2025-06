Nie kupujemy, ale analizujemy

Co się zmieniło po zmianie rządu? Ponad rok temu, w maju 2024 r., wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że „rozmawiamy o leasingu samolotów tankowania powietrznego”. Z kolei trzy miesiące później, w sierpniu 2024 r., premier Donald Tusk skrytykował wycofanie się Polski z sojuszniczego programu latających cystern w 2016 r., a później miało to swoje odbicie w raporcie komisji Stróżyka i postawieniu zarzutów „zdrady dyplomatycznej”. To był koniec października.

I chociaż według rządzących jest to zagadnienie bardzo istotne, to do tej pory Siły Zbrojne RP wciąż nie mają własnych albo leasingowanych zdolności do tankowania samolotów w powietrzu. O to, na jakim etapie jest obecnie zakup latających cystern, spytaliśmy w odpowiedzialnej właśnie za nabywanie sprzętu Agencji Uzbrojenia. – AU pozyskuje sprzęt wojskowy (SpW) na podstawie niejawnych dokumentów planistycznych, które m.in. określają rodzaj, ilość i termin pozyskania SpW. Obecnie nie jest procedowane pozyskanie tego typu sprzętu dla potrzeb SZ RP – odpowiedzieli nam pracownicy wydziału prasowego AU.

Co to oznacza? Mocno upraszczając, agencja realizuje zakupy zgodnie z tzw. centralnymi planami rzeczowymi, w których rozpisane jest, co i kiedy chce pozyskać Wojsko Polskie. Jeśli obecnie nie jest prowadzone takie postępowanie, oznacza to, że nie jest to dla naszych Sił Zbrojnych priorytetem na ten rok i że nie ma obecnie zabezpieczonych środków finansowych na taki zakup.

O komentarz poprosiliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej. „Proces pozyskania sprzętu dla polskich Sił Zbrojnych jest w toku. Temat realizacji programu „Karkonosze” był poruszany w trakcie spotkań kierownictwa resortu, również m.in. z prezesem Airbusa. Obecne „Założenia rozwoju lotnictwa transportowego SZ RP” (materiał niejawny) określają kierunki również w zakresie zdolności do powietrznego tankowania statków powietrznych. Zgodnie z obowiązującymi w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i MON procedurami pozyskiwania sprzętu wojskowego proces wyboru właściwej platformy poprzedzany jest analizami operacyjnymi i technicznymi. Decyzja zostanie podjęta zgodnie z potrzebami SZ RP, przy uwzględnieniu zobowiązań sojuszniczych”.

Oznacza to tyle, że choć na potrzeby polityczne wyciągnięto najcięższe działa, mówiąc o zdradzie politycznej, to jednak od roku trwa faza analiz, które na razie w żaden sposób nie przełożyły się na konkret. Mimo że o latających cysternach dla Wojska Polskiego mówi się już od ponad dziesięciu, to wciąż nie wiadomo kiedy nasi lotnicy doczekają się tego rodzaju statków powietrznych.