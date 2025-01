UE rozważa wznowienie importu gazu z Rosji

Jak poinformował Financial Times, Unia Europejska może zaproponować Rosji wznowienie eksportu gazu na rynek wewnętrzny, co miałoby skłonić Moskwę do negocjacji pokojowych z Ukrainą. Za takim rozwiązaniem opowiadają się m.in. politycy z Niemiec i Węgier, którzy chcą w ten sposób złagodzić wysokie ceny energii w Europie.

Toyota światowym liderem w sprzedaży aut

Toyota sprzedała 10,8 mln samochodów w 2024 roku, utrzymując pierwsze miejsce na świecie piąty rok z rzędu. Sprzedaż spadła o 3,7% r/r, a w Chinach o niemal 7%, co wskazuje na wzrastającą konkurencję ze strony lokalnych producentów. Podobne problemy dotykają Volkswagena i Teslę, która zanotowała pierwszy roczny spadek sprzedaży od niemal dekady.