Donald Trump chce odzyskać kontrolę nad Kanałem Panamskim. Kiedy USA ją straciły?

Już w 1894 roku budową zajęła się kolejna firma z Francji, Compagnie Nouvelle du Canal de Panama. Philippe-Jean Bunau-Varilla, francuski inżynier, przekonał wówczas Ferdinanda Marie de Lessepsa, żeby zmienić projekt kanału, dzięki czemu w 1896 roku można było kontynuować budowę. Z kolei pod koniec lat 90. XIX wieku Bunau-Varilla zaczął działania, które miały doprowadzić do zakupu francuskich aktywów przez Stany Zjednoczone, co rzeczywiście stało się w 1902 roku.

Problemy pojawiły się jednak rok później, ponieważ Kolumbia nie zgodziła się na ratyfikację umowy, która miała zezwolić USA na budowę kanału, a Panama była wówczas jej częścią. Kłopot rozwiązał się w 1903 roku, gdy ta ostatnia ogłosiła niepodległość.

Bunau-Varilla został tymczasowym przedstawicielem Panamy i wraz z sekretarzem stanu USA Johnem Hayem wynegocjował traktat nazwany od ich nazwisk Hay-Bunau-Varilla. Dzięki temu Stany Zjednoczone zyskały dostęp do powierzchni ponad 500 mil kwadratowych, gdzie miał powstać kanał. Ponadto bezterminowo teren ten mieli kontrolować właśnie Amerykanie. Budowa ruszyła więc na nowo w 1904 roku, pochłaniając 375 milionów dolarów. Ponadto USA zapłaciły również 40 milionów dolarów, by zakupić francuskie aktywa, oraz 10 milionów dolarów Panamie na mocy traktatu.

Czytaj więcej Dyplomacja Donald Trump grozi przejęciem przez USA Kanału Panamskiego. Wspomina też o Grenlandii Prezydent-elekt Donald Trump przemawiając do swoich zwolenników w Arizonie zapowiedział, że USA mogą przejąć kontrolę nad Kanałem Panamskim i zapewnił, że nie pozwoli, aby kanał wpadł w „niewłaściwe ręce”.

Budowa zakończyła się w ciągu 10 lat, czyli w roku 1914, jednak oficjalne otwarcie miało miejsce 6 lat później. Przez następne lata Stany Zjednoczone kontrolowały Kanał Panamski.

Jak USA straciły kontrolę nad Kanałem Panamskim?

Amerykanie sprawowali kontrolę nad Kanałem Panamskim, jednak relacje między USA a Panamą w tej kwestii były coraz gorsze. W 1964 roku Amerykanie zabronili wywieszenia przy kanale panamskiej flagi obok amerykańskiej, co jeszcze pogłębiło problemy, a w Panamie wywołało antyamerykańskie zamieszki. Ostatecznie doprowadziło to do podpisania w 1977 roku między ówczesnym prezydentem USA Jimmym Carterem i panamskim generałem Omarem Torrijosem traktatu, zgodnie z którym Stany Zjednoczone oddały Panamie prawa do terenu, na którym wybudowano Kanał Panamski. Jednak dopiero od 1999 roku Panama przejęła nad Kanałem pełną kontrolę, choć Amerykanie zastrzegli wówczas, że w razie obrony neutralności kanału będą mogli użyć siły militarnej. Kanał Panamski jest zarządzany przez Panamę do teraz.