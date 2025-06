Amerykański prezydent wciąż jednak utrzymuje, że „w wielu przypadkach o te stanowiska ubiegają się przestępcy”, którzy zostali wpuszczeni do USA przez – jak to nazwał – „BARDZO Głupią Politykę Otwartych Granic Bidena”.

„To nie jest dobre. Musimy chronić naszych Rolników, ale pozbyć się PRZESTĘPCÓW z USA. Zmiany nadchodzą!” – zapowiedział Trump we wpisie.

Jakie dokładnie będą to zmiany – tego prezydent USA nie sprecyzował. I choć już w kwietniu twierdził, że zauważył problem i obiecywał poprawę sytuacji amerykańskich pracodawców, póki co nie widać żadnych ku temu działań Białego Domu. Wręcz przeciwnie – jeszcze w środę, 11 czerwca, „Washington Post” podał, że administracja Donalda Trumpa przygotowuje się do tego, by wysłać tysiące cudzoziemców – w tym Polaków i Ukraińców – przebywających nielegalnie na terytorium USA do Guantanamo na Kubie.