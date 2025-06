Trump w rozmowie z Fox News stwierdził też, że Iran „nie może wejść w posiadanie broni atomowej”.

Reklama

Donald Trump: Mam nadzieję, że Iran wróci do stołu negocjacyjnego

- Mam nadzieję, że wrócimy do stołu negocjacyjnego. Zobaczymy. Jest kilka osób z ich kierownictwa, którzy nie powrócą - dodał co może stanowić nawiązanie do faktu, że celem izraelskiego ataku byli m.in. irańscy dowódcy wojskowi. Strona irańska potwierdza, że w ataku na sztab Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Teheranie zginął stojący na czele Korpusu gen. Hosejn Salami.

W ostatnich dniach Trump kilkukrotnie rozmawiał z Beniaminem Netanjahu. Administracja Trumpa – jak podaje Fox News – miała uprzedzić co najmniej jednego sojusznika na Bliskim Wschodzie, że dojdzie do ataku Izraela na Iran, w który USA nie będą zaangażowane.

W związku z możliwym irańskim odwetem amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) zostało postawione w stan najwyższej gotowości. Donald Trump podkreślił, że USA są gotowe bronić siebie i Izraela w przypadku odwetu Iranu.