Po wystąpieniu w Arizonie Trump umieścił w stworzonym przez siebie serwisie społecznościowym Truth Social zdjęcie amerykańskiej flagi nad kanałem, co zostało opatrzone wpisem „Witamy Kanał Stanów Zjednoczonych". Nie jest jasne w jaki sposób Trump chciałby odzyskać kontrolę nad wodami Kanału Panamskiego.

Wystąpienie Trumpa wywołało reakcję prezydenta Panamy José Raúla Mulino. Mulino oświadczył, że niepodległość Panamy jest „nienegocjowalna” i zaprzeczył temu, że Chiny wywierają wpływ na administrowanie kanałem. Prezydent Panamy bronił też opłat pobieranych przez jego kraj za korzystanie z przeprawy. Jak mówił „nie zostały one ustanowione na podstawie kaprysu”.



Reuters przypomina, że Chiny nie kontrolują kanału, ale spółka zależna korporacji CK Hutchison Holdings z siedzibą w Hongkongu zarządza dwoma portami położonymi przy wejściach do kanału.



USA zbudowały Kanał Panamski i administrowały nim przez dziesięciolecia. Jednak w 1977 roku Stany Zjednoczone podpisały z Panamą traktat, który utorował drogę do przekazania Kanału Panamskiego pod kontrolę Panamie. Nastąpiło to w 1999 roku, po okresie, w którym kanałem zarządzały wspólnie oba państwa.



„Każdy metr kwadratowy Kanału Panamskiego i terenu, który go otacza, należy do Panamy i będzie należał (do Panamy” - napisał prezydent Mulino w oświadczeniu umieszczonym w serwisie X.