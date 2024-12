W środę 18 grudnia w Ministerstwie Obrony Narodowej odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania Raportu w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski – Pomorze Środkowe. Oprócz przedstawicieli MON, będą tam również urzędnicy z Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale też przedstawiciele wojewodów i marszałków czterech województw: Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Kujawsko – Pomorskiego i Warmińsko – Mazurskiego.

Reklama

Celem tego spotkania będzie omówienie i sprawdzenie, jakie drogi na Pomorzu muszą powstać i które budowy muszą zostać przyspieszone, by m.in. ułatwić transport wojska. Ostatni taki przegląd był robiony jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie.

Rozbudowa portu w Ustce – potrzebne także drogi

Ten raport jest przygotowywany z założeniem, że silnie rozwinięty powinien zostać port w Ustce, który ma już przygotowaną dużą część dokumentacji do tego, by stać się portem przyjmującym jednostki o zanurzeniu do 12 m – obecnie obsługuje on głównie rybaków i nie może przyjąć jednostek o zanurzeniu większym niż 5 m. I choć plany pogłębienia były robione z myślą o rozwoju inwestycji offshore, to nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystało na tym także wojsko. Ta inwestycja jest ważna, ponieważ na środkowym Pomorzu nie ma obecnie portu, który mógłby przyjmować duże transporty wojskowe, a porty w Trójmieście znajdują się stosunkowo blisko Obwodu Królewieckiego i przez to są bardziej narażone na potencjalne ataki Rosjan.

Jednak by ta inwestycja miała sens, musi zostać zbudowana infrastruktura drogowa, która łączy port z regionem i nie tylko. Kluczowa jest m.in. będąca już w budowie droga S6, czyli połączenie Trójmiasta ze Słupskiem i dalej z Koszalinem. Co ciekawe, nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych, którzy mają bazę w Redzikowie, takiego rozwiązania w ostrych słowach domagali się już… w 2017 r.