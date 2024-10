Czytaj więcej Biznes Amunicja 155 mm. Niewypały już mamy, potrzebujemy fajerwerków Jeśli w Polsce nie powstanie fabryka amunicji artyleryjskiej 155 mm, w przypadku wojny będziemy zdani na (nie) łaskę sojuszników. A pieniądze podatników trafią do zagranicznych koncernów. Politycy zmarnowali już 2,5 roku, najwyższy czas, aby podjęli decyzję.

Problem w tym, że dwa tygodnie wcześniej, w połowie marca 2023 r., wojsko uruchomiło postępowanie zakupowe na różne rodzaje amunicji, w tym 155 mm. W połowie kwietnia oferty na taką amunicję złożyły cztery podmioty, w sumie było to ponad 200 tys. sztuk, ale w tym np. 100 tys. sztuk to była amunicja serbska, przy której pośrednik importer nie dawał żadnych gwarancji.

– Dla nas to był prosty wybór: po uchwaleniu przez rząd NRA, co nas zaskoczyło, musieliśmy unieważnić tamto postępowanie. Z jednej strony nie mieliśmy już na to budżetu, z drugiej ono w żaden sposób nie wymagało tworzenia jakichkolwiek zdolności produkcyjnych w Polsce, a z trzeciej były poważne wątpliwości co do zdolności oferentów do realizacji deklarowanych dostaw – mówi „Rz” oficer znający kulisy tamtego zamówienia.

Priorytet, który priorytetem nie jest

Jak sytuacja wygląda dziś? Obecnie Agencja Uzbrojenia pociski 155 mm de facto może pozyskiwać tylko w ramach programu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej, który, przypomnijmy, ma dwa cele – zbudowanie zapasów pocisków 155 mm oraz zdolności do ich produkcji w Polsce. Pod koniec 2023 r. w kolejnych dwóch uchwałach rząd Mateusza Morawieckiego wskazał, by z kilku oferentów dalej były prowadzone negocjacje ze spółką Polska Amunicja, w której do niedawna udziały miała Agencja Rozwoju Przemysłu. Rozmowy dalej się toczą.

Czytaj więcej Biznes Rząd Donalda Tuska bez strategii dla zbrojeniówki MAP chce stworzyć międzyresortowy zespół ds. opracowania strategii dla państwowego sektora obronnego. Mimo deklaracji, że zbrojeniówka jest kluczowa, w rządzie wciąż nie ma na nią pomysłu.

Jednak problem w tym, że nawet gdyby te negocjacje zakończyły się pomyślnie, to Agencja Uzbrojenia nie mogłaby podpisać takiej umowy, ponieważ w Narodowej Rezerwie Amunicyjnej praktycznie nie ma już środków przeznaczonych na zakup amunicji. Tymczasem rząd tego budżetu nie zwiększa. Zapewne jest to podyktowane tym, że urzędnicy resortu obrony „16 lipca br. poinformowali Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji programu Narodowa Rezerwa Amunicyjna”. Szczegółów nie podano, to dokument niejawny.