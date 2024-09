Japonia i Chiny porozumiały się w sprawie elektrowni jądrowej i owoców morza

Japonia zaczęła w sierpniu 2023 zrzucać do Oceanu Spokojnego część z 1,3 mln ton wody z układu chłodzącego elektrownię Daiichi w Fukuszimie, poważnie uszkodzonej przez tsunami i trzęsienie ziemi w 2011 r. To procedura przewidziana na kilkadziesiąt lat, do początku lat 50.

Władze Chin uznały tę decyzję za egoistyczną i nieodpowiedzialną, która nie uwzględniła interesu społeczności międzynarodowej. Zdaniem Pekinu, Japonia potraktowała ocean niczym ściek. Chiny wstrzymały wtedy cały japoński import produktów morza, który w 2022 r. przekroczył wartość 460 mln euro. Oficjalne stanowisko Chin nie zmieniło się.