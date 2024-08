Według danych giełdowych Berkshire posiadało około 690 000 akcji Ulta Beauty o wartości 266,3 mln dolarów i 1,04 mln akcji Heico o wartości 185,4 mln dolarów 30 czerwca.

Akcje Ulta Beauty wzrosły o 14 proc., a akcje Heico o 3 proc. w handlu posesyjnym – po publikacji informacji o nowych zakupach wehikułu inwestycyjnego miliardera. Nie wiadomo czy za zakupem stoi sam Buffett czy jego menedżerowie portfela Todd Combs i Ted Weschler.

Współprezes Heico Eric Mendelson powiedział, że jest zaszczycony, że Berkshire zainwestowało, powołując się na zdecentralizowane modele biznesowe obu firm. Akcje Heico z siedzibą w Hollywood na Florydzie wzrosły w tym roku o 32 proc. do środowego zamknięcia. „Zakładam, że Berkshire jest optymistycznie nastawione do przemysłu lotniczego, tak jak my” — powiedział Mendelson w wywiadzie dla CNN.

W co inwestuje Warren Buffett

Konglomerat Buffetta z siedzibą w Omaha w Nebrasce ma udziały w wielu przedsiębiorstwach konsumenckich i detalicznych. Jego portfolio biznesowe obejmuje takie marki jak Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell i Fruit of the Loom oraz około 2,5 miliarda dolarów akcji sieci sklepów spożywczych Kroger. Ulta Beauty z siedzibą w Bolingbrook w stanie Illinois ma około 1395 sklepów we wszystkich 50 stanach USA. Berkshire w 2016 r. kupił za 32,1 mld dolarów producenta części lotniczych Precision Castparts, co nadal jest największym zakupem w całej historii firmy. Buffett przyznał później, że przepłacił za Precision, które zmagało się ze spadkiem liczby podróży lotniczych podczas pandemii COVID-19 i uziemieniem samolotów Boeing 737 MAX.