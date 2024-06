Wakacyjne cele Polaków

Tegoroczny urlop wakacyjny Polaka będzie trwał przeciętnie dwa tygodnie, tak jak przed rokiem, przy czym 43 proc. badanych zadeklarowało, że spędzi wakacje podróżując po kraju. W dalszym ciągu najczęściej wskazywanym kierunkiem wyjazdów jest morze (65 proc., wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu z 2023 r.) oraz góry (32 proc., spadek o 2 pkt. proc.). 39 proc. badanych zdecydowało się na wyjazd za granicę. W tym roku ulubionym kierunkiem będzie Hiszpania (10 proc.), a zaraz za nią Włochy (8 proc.) i Grecja (7 proc.). O wyborze tych kierunków decyduje przede wszystkim klimat i gwarancja dobrej pogody (42 proc., wzrost aż o 16 pkt. proc.). Istotną dla nas sprawą jest też to, że już tam byliśmy i czujemy się w tych miejscach bezpiecznie (ponad 30 proc.).

Najczęściej wybieraną przez nas formą zakwaterowania są hotele (48 proc.). Nieco ponad 1/3 badanych (34 proc., wzrost o 11 pkt. proc.) zdecyduje się na wynajem domu lub mieszkania. 18 proc. spędzi wakacje w domu przyjaciela, rodziny lub w swoim własnym domku letniskowym. Kolejne 18 proc. zdecyduje się na pokój w pensjonacie. Ciągle mało popularne w Polsce są wyjazdy kamperem. W tym roku wybiera się na nie 4 proc. badanych, tyle ile przed rokiem. Nowością jest opcja zamiany domów, na którą zdecyduje się również 4 proc. z nas.

Aż 87 proc. z nas na letni odpoczynek odpoczynek wybierze się z rodziną. Z przyjaciółmi wakacje spędzi 18 proc. badanych, a samotnie zaledwie 8 proc., przy czym wskazań w tej ostatniej grupie wyraźnie ubywa.

W dalszym ciągu, aby dojechać na miejsce wypoczynku, najchętniej wsiadamy we własny samochód (46 proc. wskazań). 58 proc. badanych twierdzi, że jest to najwygodniejszy sposób dotarcia do celu ich podróży. Mimo to zarówno samolot (40 proc.), jak i pociąg (22 proc.) zanotowały wzrosty wskazań, odpowiednio o 9 i 4 pkt. proc.) przy jednoczesnym spadku popularności wyjazdów autem o 5 pkt. proc.). W podróż busem lub autokarem wybierze się 12 proc. badanych. Co ciekawe prawie 40 proc. osób, wybierając wakacyjny środek transportu, kieruje się przyzwyczajeniem.

Wakacyjne trendy i polisy

Pracy zdalnej towarzyszy nowe zjawisko – workation, czyli łączenie wakacji z z pracą. Na taką formę urlopu zdecyduje się w tym roku aż 31 proc. z nas. Dla 9 proc. pracourlop będzie przy tym nowością, a 22 proc. już tak wcześniej wyjeżdżało. Zdecydowana większość z nas nadal rozdziela jednak czas wolny od pracy. 69 proc. badanych wskazało, że nie skorzysta z workation, tylko w pełni będzie cieszyło się urlopem. Natomiast 36 proc. z tych, którzy planują pracourlop, najpierw w czasie wyjazdu będzie tylko wypoczywać, a następnie zostanie w wybranym na wakacje miejscu, by tam także pracować.