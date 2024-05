Ale to także nadal jeden z najbiedniejszych krajów w Europie. Po Ukrainie, która zbiedniała z powodu rosyjskiej inwazji i Mołdawii.

To skąd w takim razie na ulicach Tirany samochody droższe niż w Warszawie, a Mercedesów jest tam więcej niż Dacii, które teraz systematycznie zwiększają swój udział rynkowy w krajach Południowej Europy?

To skomplikowane. — Za czasów Envera Hodży własność prywatna była praktycznie zakazana. Kiedy ten zakaz został zniesiony, ludzie wykorzystywali każdą możliwość, żeby pokazać, że jednak coś mają — mówi Robert, współwłaściciel niewielkiego biura obsługującego angielskojęzycznych turystów. To dlatego Albańczycy, jeśli już mają samochody, to bardzo o nie dbają i pucują je do błysku. Nawet wówczas, kiedy tylko stoją przed domami.

Co zostało w Albanii z czasów komunistycznego dyktatora Envera Hodży?

Hodża umarł w 1985 roku. Co po nim zostało? 750 tysięcy bunkrów, w których podobno mieli zmieścić się wszyscy Albańczycy, w przypadku obcej napaści. Kto miał ich napaść? Przede wszystkim Rosjanie, z którymi stosunki po latach wielkiej przyjaźni bardzo się popsuły w latach 1956-1960.

Pierwsze sygnały poluzowania tych więzi pojawiły się tuż po wizycie Nikity Chruszczowa w Belgradzie w 1955 roku. Wcześniej Albania była traktowana przez rząd w Moskwie jako sojusznik strategiczny. I to trwało dopóki ówczesny Związek Radziecki nie zaczął się zbliżać do byłej Jugosławii, która potem stała się rosyjskim przyczółkiem na Bałkanach.

A kiedy doszło do ochłodzenia w stosunkach Moskwa-Pekin, rząd w Tiranie natychmiast zaczął wysyłać pozytywne sygnały do Chińczyków. I Albania stała się wtedy chińskim przyczółkiem w Europie. Taka sytuacja trwała do 1978 roku, kiedy stosunki Albanii z Chinami gwałtownie się pogorszyły.