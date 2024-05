Nowa wojna na Bałkanach. Szefowa MSZ Kosowa mówi o możliwych scenariuszach

Serbia stała się de facto dyktaturą, tylko teoretycznie deklaruje gotowość przystąpienia do Unii. Gdyby Bruksela przez te 25 lat stworzyła wiarygodny projekt integracji Bałkanów Zachodnich, można byłoby uratować serbską demokrację, odciągnąć ją od sojuszu z Moskwą?

Nie możemy obwiniać Unii o poczucie szczególnego braterstwa, jakie łączy Serbię i Rosję. Kiedy minister propagandy u Miloševicia jest dziś prezydentem kraju, a w skład rządu wchodzi rzecznik Milosevicia z lat 1992–2000, to o czym my mówimy? Jak Unia mogła integrować taki kraj? To nie jest przecież dojna krowa. Faktem jednak pozostaje, że bez przekonania zachodniej opinii publicznej do tego, że przyjęcie tych krajów Bałkanów Zachodnich, które jak Kosowo respektują rządy prawa i demokrację, jest korzystne, nie dojdzie do poszerzenia Unii. A tu pozostaje bardzo dużo do zrobienia. Sądzę też, że inaczej niż w przeszłości nie można przyjmować do Wspólnoty jednocześnie całego regionu. Należy oddzielić poszczególne kraje zależnie od realnych postępów, jakie robią. Inaczej Serbia będzie szachować tych, którzy jak Kosowo zaszły daleko na drodze do przystąpienia do Unii.

Jak będą wyglądały Bałkany Zachodnie, jeśli za dziesięć lat Unia nadal nie zdecyduje się tu na poszerzenie?

Coraz więcej krajów będzie szukało innego niż integracja europejska rozwiązania, jak silniejsze więzi z państwami BRICS, z Rosją i Chinami.

W granicach Kosowa, na północy kraju, mieszka około 50 tys. Serbów. To źródło niestabilności. Niektórzy uważają, że wyjściem jest korekta granic tak, aby ta część Kosowa wróciła do Serbii w zamian za inne serbskie terytoria.