Emirates, Turkish Airlines i Qatar Airways — uważa Dominik Sipiński.

LOT uruchamia połączenie z Rijadem. Ruch w obie strony

Czy w tej sytuacji LOT uruchamiając połączenie z Rijadem na początku saudyjskiego lata ma szansę na sukces porównywalny z takimi kierunkami, jak Baku czy Taszkient? Będzie bardzo trudno. Bo w przypadku rejsów do Azerbejdżanu i Uzbekistanu polski przewoźnik jest jednym z niewielu obsługujących ten kierunek, a do Arabii Saudyjskiej latają „wszyscy”.

Trudno też liczyć na znaczący ruch przesiadkowy, bo Saudowie bronią, i to jak na razie skutecznie, narodowej linii Saudia, zarządzanej przez Ministerstwo Obrony, więc żartów tutaj nie ma. Nie mówiąc już o tym, ze konkurencja ze strony Emirates, Etihadu i Qatar Airways jest zażarta, także jeśli chodzi o ceny, nie mówiąc o komforcie podróży.

LOT poleci do Rijadu boeingiem 737 MAX-8, samolotem, w którym nie ma klasy biznes. To pokazuje, w który segment rynku celuje, co akurat może się okazać pomysłem trafionym.

Dziwić może termin, w jakim LOT zdecydował się uruchomić połączenie do Rijadu — to początek saudyjskiego lata, a temperatury przekraczają już 40 stopni w cieniu. A będzie jeszcze goręcej. Ale to akurat jest termin trafiony, bo Saudyjczycy i to nie tylko ci najbogatsi, uciekają przed letnim skwarem.

Dokąd uciekają? Tak samo, jak i inni Arabowie, których stać na podróże. Przede wszystkim do Europy, gdzie zachwycają się niskimi cenami i deszczem, który mają gwarantowany. — Z roku na rok widzimy ich coraz więcej. Na to lato rezerwacje z krajów arabskich wzrosły o 20 proc., a to jest dopiero początek sezonu — mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Przyjeżdżają z całymi rodzinami, mieszkają w droższych kwaterach, najchętniej w oddzielnych domach, bez problemu wydają pieniądze w zakopiańskich butikach. Ale coraz częściej zapuszczają się także w głąb kraju, widać ich zwiedzających Kraków i Warszawę.