Berkshire poinformował, że nabył prawie 26 milionów akcji firmy ubezpieczeniowej Chubb o wartość około 6,7 miliarda dolarów. Firma Buffetta ukrywała tę inwestycję przed opinią publiczną, żądając od SEC „poufnego traktowania” w poprzednich raportach – informuje CNN.

Reklama

Warren Buffett zainwestował w Chubb

Chubb, firma ubezpieczeniowa działająca w 54 krajach, trafiła na pierwsze strony gazet w marcu po tym, jak poręczyła kaucję prezydenta Donalda Trumpa za prawie 92 mln dolarów w związku z pozwem E. Jeana Carrolla o zniesławienie. Buffett, dyrektor generalny Berkshire znany ze swoich umiejętności inwestycyjnych, zgromadził znaczną rzeszę inwestorów, którzy naśladują ruchy jego portfela. Udziały Berkshire Hathaway w Chubb nie są wyjątkiem.

Czytaj więcej Giełda Berkshire Hathaway gromadzi gotówkę. Buffett pozbywa się akcji Berkshire Hathaway, amerykański holding, za którym stoi Warren Buffett, odnotował w I kwartale tego roku wzrost zysku operacyjnego o 39 proc. Rezerwy gotówkowe osiągnęły rekordowy pułap 188 mld. Szczególnie dobrze spisały się spółki ubezpieczeniowe.

Akcje Chubb podskoczyły w środę o ponad 8 procent w notowaniach po godzinach otwarcia. Chubb to nie pierwsza firma ubezpieczeniowa w funduszu Buffetta. Firmy ubezpieczeniowe Geico, National Indemnity i General Re są spółkami zależnymi Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway pozbywa się inwestycji w produkty konsumenckie

Inwestycja w Chubb to kontynuacja strategii inwestycyjnej Berkshire Hathaway realizowanej przez ostatnie kilka miesięcy. Buffett podwoił swoje inwestycje w firmy finansowe, takie jak Ally Financial, American Express i Bank of America, jednocześnie ograniczając inwestycje w produkty konsumenckie.