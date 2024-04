Minister finansów Niemiec: Możemy wydawać na obronę nawet o 9 mld euro więcej

Niemcy planują spłatę zadłużenia w wysokości 9 miliardów euro rocznie od 2028 r. i 10,8 miliarda euro rocznie od 2031 r. „Jeśli jednak do tego czasu ciężar pandemii na poziomie długu zostanie już przezwyciężony, spłata mogłaby zostać znacząco zmniejszona” – powiedział minister. „To udostępniłoby miliardy, które pomogą nam osiągnąć cel NATO w budżecie federalnym po zakończeniu specjalnego programu dla Bundeswehry” – powiedział minister Lindner.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Niemcy utworzyły specjalny fundusz o wartości 100 miliardów euro na zakup nowoczesnej broni. Zobowiązała się także do osiągnięcia celu NATO, jakim jest wydatkowanie co najmniej 2% PKB na obronność. Niemiecki rząd przygotowuje obecnie budżet na rok 2025 i plan finansowy do roku 2028. Rok 2028 uznawany jest za szczególnie trudny, gdyż w funduszu specjalnym wyczerpią się rezerwy i prawdopodobnie potrzebne będzie dodatkowe 20–25 miliardów euro w zwykłym budżecie obronnym, aby wypełnić kwotę wydatków NATO.