UE głosuje za glifosatem, ale się nie cieszy

Dlatego substancja ta została gruntownie przebadana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Imponować może skala tych badań – przeanalizowano ponad 16 tys. opublikowanych badań, z których około 2 tys. poddano pogłębionej ocenie. Ten proces trwał cztery lata, od 2019 do 2023 r. Oceny nie wykazały żadnych krytycznych zagrożeń, a naukowcy nie spodziewają się, że w krótkim czasie pojawią się istotne nowe informacje, które zmieniłyby ich ocenę. Dlatego Komisja przystąpi teraz do odnowienia zatwierdzenia glifosatu na okres dziesięciu lat, z zastrzeżeniem pewnych nowych warunków i ograniczeń, takich jak zakaz stosowania go przed zbiorami jako środka osuszającego oraz ochrona bioróżnorodności.

– Glifosat powinien zostać, ponieważ nie ma go czym zastąpić, gdyby zniknął z rynku – mówi prof. Arkadiusz Artyszak, kierownik katedry agronomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. – Nie ma alternatywy, chwasty można niszczyć albo chemicznie, albo mechanicznie, czyli mniej skutecznie. Prace ręczne nic by nie dały, zresztą nie ma do nich ludzi – dodaje i podkreśla, że przy prawidłowym stosowaniu środki ochrony roślin są bezpieczne. Jednak to właśnie z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa rolnicy mają problemy, co skutkuje np. wymieraniem pszczół.

Najsłynniejszym przykładem środka z glifosatem jest Roundup produkowany przez amerykańską spółkę Monsanto, kupioną w 2018 r. za 63 mld dol. przez koncern Bayer. Skorygował on teraz prognozy rocznych dochodów ze sprzedaży glifosatu z 2,8 mld euro na 2,5 mld euro, ale największym jego problemem jest olbrzymia fala pozwów o odszkodowania w USA. Tylko w październiku Bayer przegrał trzy procesy, 31 października sąd w Kaliforni nakazał firmie zapłatę 332 mln dol. odszkodowania dla mężczyzny oskarżającego Monsanto o wywołanie u niego raka za sprawą preparatu Roundup. Wcześniej sądy zasądziły odszkodowania rzędu 175 mln dol. i 1,25 mln dol.

Liczba pozwów tego typu według Reuters sięga dziś blisko 40 tys. Według tegorocznego raportu Global Glyphosate Industry światowy rynek glifosatu był szacowany na 8 mld dol. w 2022 r., ma osiągnąć 10,6 mld dol. do 2030 r.