Po wyborach europejskich w 2024 r. wiele wskazywało na to, że zdrowie ma szansę stać się jednym z najbardziej wzmocnionych obszarów politycznych Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że jedną z pierwszych decyzji Parlamentu Europejskiego było wyodrębnienie Komisji Zdrowia Publicznego (SANT) z Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Finansowanie zdrowia w UE stawia jednak sprawy w nieco innym świetle.

Najbardziej widocznym symbolem słabnącej dynamiki unijnej polityki zdrowotnej są decyzje budżetowe dotyczące programu EU4Health. W 2024 r. zrewidowano Wieloletnie Ramy Finansowe, co przełożyło się na zmniejszenie całkowitego budżetu programu na lata 2021–2027 z 5,3 mld euro do 4,4 mld euro. Cięcia wynikały z potrzeby przeznaczenia większych środków na pomoc Ukrainie. Dodatkowo w planie rocznym na 2025 r. obniżono finansowanie profilaktyki o 42 proc., do poziomu 68,19 mln euro, co stanowi 1,3 proc. całkowitego rocznego budżetu programu; środki przesunięto na reagowanie kryzysowe. Pojawiły się głosy, że to działanie niezgodne z przepisami rozporządzenia regulującego EU4Health, zgodnie z którym co najmniej 20 proc. budżetu programu musi być przeznaczane na promocję zdrowia i profilaktykę chorób.

Sytuacja ta kontrastuje również z zapowiedziami politycznymi. Ursula von der Leyen, w liście powyborczym do komisarza ds. zdrowia i dobrobytu zwierząt Olivéra Várhelyiego, wskazywała na potrzebę zintensyfikowania działań właśnie w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

NGO-sy zostawione same sobie oraz mniej środków na badania

Kolejnym problemem, jaki pojawił się w tym roku w finansowaniu inicjatyw zdrowotnych na szczeblu unijnym, jest brak ogłoszenia dotyczącego grantów operacyjnych z programu EU4Health. Te środki stanowią zaledwie ok. 1 proc. całego budżetu, ale dla wielu organizacji pozarządowych są kluczowe do utrzymania podstawowej działalności. W rezultacie 25 europejskich organizacji zdrowotnych i pacjenckich złożyło na początku września formalną skargę do Komisji Europejskiej. W piśmie wskazują, że brak finansowania zagraża stabilności całego ekosystemu społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zdrowia na poziomie UE. Organizacje domagają się natychmiastowego ogłoszenia konkursu. Jak dotąd żadna instytucja europejska nie zareagowała w tej sprawie.