Internetowi giganci będą zmuszeni do przestrzegania unijnego prawa. Duże zmiany

Jeśli chodzi o systemy operacyjne strażnikami dostępu są Google Android (Meta), iOS (Apple) i Windows PC OS (Microsoft). Przeglądarki to Chrome (Microsoft) i Safari (Apple), wyszukiwarki to Google Search, systemy dzielenia się treściami wideo to YouTube, pośrednicy to Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store i Meta Marketplace, a reklamy to Google, Amazon i Meta.

Dodatkowo Komisja bada, czy punktami dostępu nie są też należące do Microsoftu serwisy Bing, Edge i Microsoft Advertising oraz należący do Apple komunikator iMessage - wspomniane koncerny przedstawiły swoje argumenty, że nie kwlaifikują się tu jako strażnicy dostępu, mimo, że wypełniają kryteria wskazane w akcie o usługach cyfrowych. W ciągu pięciu miesięcy KE wyda decyzję w tej sprawie.

Z drugiej strony KE zastanawia się też, czy na listę nie wciągnąć systemu operacyjnego iPadOS firmy Apple, mimo że on nie osiągnął progów przewidzianych unijnym prawem. Zdecyduje o tym w ciągu roku. Wreszcie Komisja zdecydowała, żeby na listę nie wciągać serwisów Gmail, Outlook.com i Samsung Internet Browser. Oznacza to, że firma Samsung nie została wskazana jako strażnik dostępu, bo właściciele Gmail (Alphabet) i outlook.com (Microsoft) i tak już są objęciami wymogami z tytułu innych swoich serwisów.

Kryteria dla strażnika dostępu

Strażnicy dostępu to duże platformy internetowe, które umożliwiają użytkownikom biznesowym dotarcie do konsumentów, a które ze względu na swoją pozycję mogą być źródłem wąskich gardeł w gospodarce cyfrowej. Kryteria to świadczenie przynajmniej jednej z dziesięciu podstawowych usług platformowych oraz wypełnienie kryteriów ilościowych.

Podstawowe usługi platformowe to: pośrednictwo internetowe, takie jak sklepy z aplikacjami, wyszukiwarki internetowe, serwisy społecznościowe, niektóre usługi przesyłania wiadomości, udostępnianie plików wideo, wirtualni asystenci, przeglądarki internetowe, przetwarzanie w chmurze, systemy operacyjne, internetowe platformy handlowe i usługi reklamowe.