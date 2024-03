– Mam marzenie, by stworzyć system kancelarii, finansowanych przez państwo, które w całości poświęcają się nieodpłatnej pomocy prawnej. Zapobiegłoby to przypadkom wprowadzania w błąd, a poza tym byłoby szansą dla wielu młodych prawników, którym po ukończeniu aplikacji nie zawsze łatwo od zaraz zbudować własną kancelarię i zaistnieć na ryku – postulowała adw. Dorota Kulińska, organizatorka konferencji.

5863 zł z budżetu państwa dla samorządów na działanie jednego punktu pomocy prawnej

Systemowi nie sprzyja słabe finansowanie ze strony państwa. Jak zauważył Grzegorz Kubalski, wicedyrektor biura Związku Powiatów Polskich, dzisiejsza kwota 5863 zł z budżetu państwa dla samorządów na działanie jednego punktu pomocy prawnej jest dość skromna.

– W 2016 r. wynosiła 5150 zł, a gdyby ją indeksować o stopę inflacji, to by wynosiła 7,7 tys. zł – zauważył Kubalski. Dodał, że w ramach tej bazowej kwoty tylko ok. 350 zł można przeznaczać na sprawy „techniczne”, w tym wynajęcie lokalu. – Przy stawce 25 zł za metr kwadratowy, można wynająć 12-metrową klitkę i to bez wyposażenia – ironizował Kubalski.

Mimo takich niesprzyjających warunków, samorządy radzą sobie z prowadzeniem punktów, korzystając z posiadanych już zasobów. – W ubiegłym roku, w naszym powiecie, gdzie mieszka 111 tys. osób, udzieliliśmy nieodpłatnych porad 1553 osobom – relacjonowała Barbara Bandoła, starosta w Pszczynie. Jak zauważyła, działalność punktu pomocy stara się propagować poprzez lokalne media, podczas festynów i podobnych imprez, a nawet w miejskim szpitalu.

– Wprawdzie w szpitalnych salach porad nie udzielamy, ale staramy się docierać z informacją o pomocy prawnej wszędzie tam, gdzie są osoby potrzebujące pomocy prawnej, także pacjenci – mówi starosta.