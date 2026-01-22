W czwartek, 22 stycznia, bank Societe Generale poinformował w komunikacie prasowym o planach znaczących redukcji etatów we Francji. Jak podano, z pracą pożegna się około 1,8 tys. osób zatrudnionych zwłaszcza w oddziale bankowości detalicznej, choć możliwe, że program zwolnień obejmie też inne segmenty. Cięcia stanowisk mają nastąpić w latach 2026 i 2027.

Jak zauważa agencja Reutera, oficjalne ogłoszenie francuskiego banku nastąpiło po oświadczeniu opublikowanym w środę, 21 stycznia, przez związek zawodowy CGT. Związkowcy informowali wtedy, że pożyczkodawca planuje reorganizację swojej liczącej około 40 tys. osób kadry we Francji.

Societe Generale szuka oszczędności. Wielka fala zwolnień

Ten radykalny plan zwolnień ma być częścią głębokiej restrukturyzacji francuskiego giganta bankowego. Societe Generale przedstawił w czwartek strategię, która ma na celu poprawę efektywności operacyjnej.

„Inicjatywom tym towarzyszy propozycja ewolucji organizacyjnej we Francji, która dotyczy szeregu działań i funkcji centralnych w siedzibie głównej, a także regionalnej struktury bankowości detalicznej” – podał bank w komunikacie.