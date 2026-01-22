Aktualizacja: 22.01.2026 15:16 Publikacja: 22.01.2026 14:35
Foto: Adobe Stock
W czwartek, 22 stycznia, bank Societe Generale poinformował w komunikacie prasowym o planach znaczących redukcji etatów we Francji. Jak podano, z pracą pożegna się około 1,8 tys. osób zatrudnionych zwłaszcza w oddziale bankowości detalicznej, choć możliwe, że program zwolnień obejmie też inne segmenty. Cięcia stanowisk mają nastąpić w latach 2026 i 2027.
Jak zauważa agencja Reutera, oficjalne ogłoszenie francuskiego banku nastąpiło po oświadczeniu opublikowanym w środę, 21 stycznia, przez związek zawodowy CGT. Związkowcy informowali wtedy, że pożyczkodawca planuje reorganizację swojej liczącej około 40 tys. osób kadry we Francji.
Ten radykalny plan zwolnień ma być częścią głębokiej restrukturyzacji francuskiego giganta bankowego. Societe Generale przedstawił w czwartek strategię, która ma na celu poprawę efektywności operacyjnej.
„Inicjatywom tym towarzyszy propozycja ewolucji organizacyjnej we Francji, która dotyczy szeregu działań i funkcji centralnych w siedzibie głównej, a także regionalnej struktury bankowości detalicznej” – podał bank w komunikacie.
Societe Generale zaznacza jednocześnie, że redukcja stanowisk odbywać się będzie jak najmniejszym kosztem społecznym. Bank podał między innymi, że zamierza wykorzystać naturalną rotację kadr, a więc nie będzie zatrudniać nowych osób na stanowiska, które opuszczają osoby udające się na emeryturę. Gigant chce również zainwestować w przesunięcia wewnętrzne i rozwój umiejętności pracowników, co oznacza, że obecni zatrudnieni mogą zyskać nowe obowiązki.
Założony w 1864 r. Societe Generale jest jednym z najstarszych i największych banków we Francji, jak i w Europie. Obecnie we francuskiej branży finansowej wyprzedzają go tylko BNP Paribas i Crédit Agricole. Spółka z siedzibą w Paryżu notowana jest na giełdzie Euronext. Liczba klientów Societe Generale na całym świecie przekracza 25 milionów. Bank działa w 66 państwach i zatrudnia około 126 tys. pracowników.
Od maja 2023 r. funkcję prezesa Societe Generale pełni Polak Sławomir Krupa. Wcześniej były szefem amerykańskiego oddziału francuskiego banku. Od marca 2025 r. Krupa stoi również na czele Europejskiej Federacji Bankowej (EBF).
