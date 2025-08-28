– O ile mniej mnie może interesuje, gdy jakiś miliarder, właściciel sieci np. handlowej zostanie obłożony podatkiem od zysku nienotowanej firmy (czego też nie popieram), to w przypadku banków takiego właściciela nie ma. Podatek zapłaci albo Kowalski albo Miller (posiadacz akcji Commerzbanku, właściciela mBanku). Nawet nie prezes – ten od ewentualnej premii od zysku i tak płaci 45 proc. podatku. Czemu Kowalski ma dostać rykoszetem, bo komuś przyszło do głowy opodatkować np. zagraniczny kapitał? – pyta retorycznie Materna. Stawia pytanie, czyje są zyski osiągane przez banki.

– Prezesa? Pracowników? Czy raczej akcjonariuszy, dla których wzrost dywidendy z posiadanych akcji banku trudno nazwać jakimś nadzwyczajnym wzbogaceniem się. Bo to nie banki się wzbogaciły, większość zysków przeznaczają na wypłatę dla akcjonariuszy. Można powiedzieć – przecież nie muszą. I fakt – tyle że nie muszą tylko w czasie, gdy mocno rośnie popyt na kredyt. I wtedy te zyski się przydają jako bufor bezpieczeństwa, na którym korzystają kredytobiorcy (inaczej by nie dostali kredytu, gdyby nie było bufora). Wyższy podatek – niższy bufor, mniej kredytów – mówi Materna.

Jakie zyski mają banki

Szacowany kapitał własny banków to około 300 mld zł. Normalne zyski wynikające z prowadzonej działalności to, przy 10-proc. koszcie kapitału, około 30 mld zł. Prognozy zakładają, że w tym roku banki zarobią około 40 mld zł. Czyli o około 30 proc. więcej niż zyski, których oczekują od nich inwestorzy (wspomniane 10 proc. ROE, wskaźnik rentowności kapitału własnego), czyli minimalnych wymaganych od kompetentnego zarządu.

Ale propozycja rządu nie mówi o stawce tylko tych dodatkowych (ponad koszt kapitału) zysków, a jedynie te można by ewentualnie nazwać ponadnormatywnymi. CIT w wyższej kwocie będzie pobierany od całości zysków.