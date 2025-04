W przypadku mBanku to odpowiednio 578 mln zł ujemnego wpływu obniżki stóp o 1 punkt na koniec 2024 r. oraz 836 mln zł na koniec 2023 r. „Spadek tej miary to efekt podjętych działań mających na celu stabilizację wyniku odsetkowego – zaznaczają władze mBanku w swoim sprawozdaniu finansowym za 2024 r.

Ile stracą banki na obniżce stóp procentowych?

Na podstawie sprawozdań finansowych Łukasz Jańczak oszacował, że obniżka stóp procentowych NBP o 100 punktów bazowych dla dziewięciu banków notowanych na giełdzie przyniesie o ok. 3 mld zł mniejszy wynik odsetkowy, co oznacza 3,6 proc. spadku wobec 2024 r. A wpływ na zysk netto to w przybliżeniu -5 proc. Grupa banków giełdowych wypracowała w minionym roku ok. 34,8 mld zł zysku, a 5 proc. z tej kwoty to ok. 1,7 mld zł.

Czytaj więcej Banki EBC obciął stopy procentowe. Po raz siódmy Europejski Bank Centralny obniżył stopę depozytową o 25 pb., co było zgodne z prognozami analityków.

– Nie jest więc tak, że spadek stóp o 1 punkt procentowy spowoduje gwałtowny spadek zysku np. o 20 proc. Choć nie jest też tak, że ten zysk nie ruszy się w ogóle – zaznacza Jańczak. – Ważne przy tym, że każda następna obniżka stóp o kolejne 100 punktów bazowych będzie miała większy wpływ niż ta pierwsza – zaznacza Jańczak. Choćby ze względu na to, że bankom coraz trudniej będzie dokonywać dostosowań cenowych po stronie depozytów.

Obecnie wielu ekonomistów prognozuje, że główna stopa NBP, referencyjna, spadnie do końca tego roku do 4,75 proc. wobec 5,75 proc. obecnie, a w 2026 r. – o kolejny 1 punkt lub 1,25 punktu procentowego.

– Wiadomo, że rewelacyjne wyniki finansowe banków z minionego roku, uzyskane dzięki relatywnie wysokim stopom procentowym i niskim kosztom ryzyka kredytowego, były nie do utrzymania na dłuższą metę – zaznacza Marcin Materna. – Ale nawet jeśli stopy NBP w końcu zostaną obniżone, to zyski banków nie spadną do zera. Moim zdaniem nawet przy spadku stóp o 200 punktów bazowych jest szansa na 25–30 mld zł rocznego wyniki netto całego sektora – podkreśla Materna.