Więcej banków z rezerwami blisko 100 proc. portfela

Dwie strategie, obie dobre

I tak, PKO BP dotychczas nie poinformował w komunikacie bieżącym o rezerwach w IV kwartale, a jeśli się to nie zmieni, ich łączna kwota w 2023 r, może wynieść ok. 3,5 mld zł, a pokrycie portfela – ok. 70–75 proc. na koniec roku.

Również Millennium nie podało takich informacji, ale analitycy zakładają, że mimo to rezerwy wyniosą tyle, ile w poprzednich kwartałach, a pokrycie portfela może zwiększyć się na koniec 2023 r. do ok. 80–85 proc. Z kolei Santander już podał dane (w IV kwartale było to 856 mln zł) i wedle naszych szacunków łącznie w 2023 r. było to 2,4 mld zł rezerw, co oznacza ok. 70–75-proc. pokrycia.

Zdaniem analityków w tym różnym podejściu do tempa tworzenia odpisów nie ma nic złego, a żadnej strategii nie można nazwać lepszą czy gorszą. Jedne banki mają bardziej konserwatywne modele liczenia ryzyka prawnego, inne bardziej optymistyczne (np. co do liczby ugód, które są dla banków tańsze). Część banków musi liczyć się z ograniczeniami kapitałowymi, a część chce mieć po prostu problem jak najszybciej – przynajmniej teoretycznie – z głowy.

Może być i ponad 100 proc.

W sumie, jak wynika z naszych obliczeń, dla pięciu banków, które zawiązały duże rezerwy w 2023 r., wyniosły one rekordową kwotę ponad 14 mld zł. A co się będzie działo w 2024 r.?

– Zakładam, że łącznie dla sektora odpisy frankowe będą nadal obciążeniem, ale będą one wyraźnie niższe niż w minionym roku – mówi Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych w Santander BM. – Nie jest jednak jasne, do jakiego poziomu pokrycia zmierzamy. Obecnie konsensus rynkowy to około 100 proc., ale to wcale nie musi być poziom docelowy – dodaje Stolarski.

Jego zdaniem możliwe jest i wyższe obrezerwowanie. – Obecnie ten wskaźnik odnosi się do aktywnego portfela kredytów w CHF, ale może to być nie najlepsze podejście – uważa Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. Chodzi o to, że pozwy mogą zacząć składać też frankowicze, którzy już spłacili swój kredyt, a nie tylko ci „aktywnie” spłacający. Zdaniem Jańczaka łącznie rezerwy w 2024 r. mogą wynieść kilka „dużych” miliardów złotych.