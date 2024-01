Związkowcy z NBP napisali apel w sprawie „Jednego z Nas”. Tajemnicze przesłanie

Są przy tym przekonani, że burza, która – jak sądzą – powstała z nieporozumienia – da dobre rozwiązanie. W przeszłości bowiem „ścieranie się różnych poglądów sprzyjało wypracowywaniu optymalnych rozwiązań”. I proszą o nieniszczenie wizerunku banku, który nazywają matecznikiem.

Apel podpisali związkowcy z AZZ Pracowników NBP, Solidarności w NBP, KZZ Pracowników NBP, ZZ Pracowników NBP i Związku Zawodowego Dealerów NBP.

Tajemnica „Jednego z Nas”

Co ciekawe w apelu nie pada nazwisko „Jednego z Nas”. Można je za to znaleźć w mailu z apelem związkowców, który rozsyła… biuro prasowe NBP. - Apel w obronie dobrego imienia NBP powstał w nawiązaniu do wypowiedzi członka zarządu Pawła Muchy – czytamy w mailu podpisanym przez biuro prasowe, departament komunikacji NBP.

Paweł Mucha, to członek zarządu NBP, wcześniej był ministrem w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Mucha zarzucił prezesowi banku centralnego Adamowi Glapińskiemu łamanie prawa i regulaminu banku centralnego m.in. poprzez podejmowanie decyzji z pominięciem zarządu, nieujawnianie członkom zarządu protokołów z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej i innych ważnych dokumentów, kneblowanie dyskusji, próbę zmiany regulaminu banku ograniczającą uprawnienia członków zarządu, a także nieuzasadnione obniżanie pensji. Złożył też pozew przeciwko NBP o wypłatę zaległych 140 tys. zł premii. A w połowie grudnia upublicznił informacje na temat ogromnych premii jakie za swoją pracę wypłaca sobie prezes Glapiński.