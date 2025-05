Szymona Hołownię zapytałbym, co wstrzymuje jego współrządzące ugrupowanie przed postulowanymi przez kandydata inicjatywami rozwijania budownictwa społecznego. Radziłbym mu jednak zapomnieć o zapisanym w jego programie prezydenckim regulowaniu marż kredytów bankowych, bo to trąci już PRL-em.

W jakich dziedzinach wydatki okroi Konfederacja?

Program kandydata Sławomira Mentzena to gotowiec dla Konfederacji na wybory parlamentarne. Pod prywatyzacją spółek państwowych sam bym się podpisał, podobnie pod wyrzuceniem z nich polityków (ten drugi postulat ma też Hołownia, co go powstrzymuje?). Ale zapowiadana przez Mentzena reforma podatkowa przypomina już Kononowiczowskie „nie będzie niczego”. Nie będzie ani podatku od spadków (który już teraz jest w zaniku), ani podatku Belki. ZUS dla przedsiębiorców ma natomiast być dobrowolny.

Kandydat Konfederacji dyskretnie przemilcza, które wydatki by obciął i komu zabierze pieniądze, by równoważyć budżet. Fakt, to by się zdecydowanie gorzej sprzedało w kampanii od „znacząco uproszczę PIT, CIT i VAT”.

Kandydat PiS Karol Nawrocki obiecuje w programie mannę z nieba: „więcej dobrobytu dla wszystkich”, ale bez szczegółów. Szkoda.

Na postulowane przezeń „zniesienie podatku Belki” i „podwyższenie drugiego progu podatkowego” organizujący jego kampanię PiS miał osiem lat. Rząd tej partii nie musiał też akceptować unijnego Zielonego Ładu, z którego teraz jego kandydat obiecuje nas wypisać.

Weto, czyli realna władza prezydenta

Choć to trochę wróżenie ze szklanej kuli, to mocarstwowe plany zgłaszane przez kandydatów dają pewne pojęcie, jakie ustawy przyszły prezydent będzie chciał podpisywać, a jakich nie. Bo weto, czyli mówiąc wprost, wkładanie kija w szprychy, to jego najważniejsza broń.