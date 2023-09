Aleksiej Antonow z Alor Broker zauważa, że ​​pomimo, iż rubel wczoraj nieznacznie się umocnił, jest zbyt wcześnie, aby mówić, że jego kurs osiągnął wartość równowagi. Ekspert uważa, że ​​gwałtowna podwyżka bazowej stopy przez Bank Rosji nie wystarczyła, aby schłodzić popyt importerów na waluty - dolara i euro. A przebieg obrotu walutowego nie wskazuje, aby eksporterzy znacząco zwiększyli sprzedaż dochodów walutowych. Większość rosyjskich firm trzyma walutowe zyski w zagranicznych bankach.

Tymczasem Bank Rosji rzuca na rynek coraz większe ilości walut, by spowolnić spadek wartości rubla. Ponieważ jednak na polecenie Kremla rosyjski bank centralny ma teraz w swoich rezerwach głównie chińskie juany i tak egzotyczne pieniądze jak dirhamy z Emiratów, to dalszego osłabienia kursu w stosunku do walut USA i UE trudno uniknąć. W czwartek 31 sierpnia Bank Rosji sprzedał na rynku juany na kwotę 2,3 mld rubli.

Dolar będzie po 100 rubli

Mark Gojchman, analityk finansowy, nie ukrywa, że czynniki osłabienia rubla są coraz silniejsze i nadal działają. Chodzi o duży spadek przychodów dewizowych z eksportu (sankcje) i wzrost w nich udziału walut trudno wymienialnych.

Po drugie, rolę odgrywa wzrost zapotrzebowania na twarde waluty i ich odpływ w związku ze wzrostem importu i wycofywaniem walut obcych z kraju. Niepewność i ryzyko w geopolityce pozostają (wojna rozpętana przez Kreml). Wzrost deficytu budżetowego wymaga także osłabienia waluty krajowej – w tym przypadku wyższe są wpływy z eksportu w rublach.

Dlatego Gojchamn w analizie dla RIA Nowosti nie wyklucza, że do końca roku rubel ponownie przekroczy granicę psychologiczną spadku wartości, czyli Rosjanie będą płacić 100/101 rubli za dolara (taka sytuacja miała już miejsce w połowie sierpnia br.).

Tymczasem Kreml, który do niedawna głosił całkowite odejście Rosji od dolara, a niedawno na szczycie BRICS namawiał do tego inne kraje, teraz zapewnia, że dolara „nie pogrzebie”. Szef rosyjskiego MSZ Ławrow oświadczył w piątek, że EuroAzjatycka Wspólnota Gospodarcza (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan) nie stawia sobie za cel „dedolaryzacji”. I że to działania Stanów Zjednoczonych zmusiły Rosję do ochrony przed „arbitralnością i kaprysami” (Amerykanów - red.).