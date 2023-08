Rubel wśród trzech najsłabszych walut świata

Argentyńskie peso, rosyjski rubel i turecka lira to najsłabsze waluty tego roku. Pod względem tempa spadku wartości rubel wyprzedził nawet turecką lirę, a jego kurs waha się najsilniej. Do dolara rubel stracił 57 proc. wartości, a do euro 73 procent.