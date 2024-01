Kategorycznie wyrażone w komentowanym wyroku stanowisko NSA, że przepisów GAAR nie można stosować do CIT za 2016 r., ma fundamentalne znaczenie w klauzulowych sporach z szefem KAS.

W przeciwieństwie do stanowiska szefa KAS, ale i poglądu prezentowanego przez WSA w Warszawie, zdaniem NSA rozliczanie podatków dochodowych w okresach rocznych i skonkretyzowanie się zobowiązania podatkowego 31 grudnia 2016 r. nie oznacza, że na odstawie reguły intertemporalnej - art. 7 ustawy wprowadzającej wiążący stosowanie GAAR z momentem powstania korzyści podatkowej - można stosować klauzulę do podatków dochodowych za 2016 r. Oznaczałoby to zastosowanie klauzuli de facto do całego 2016 r., a więc także przed jej wejściem w życie. Stanowiłoby to niedozwoloną retroakcję i byłoby wbrew zakazowi zmiany zasad opodatkowania podatkami dochodowymi w trakcie roku podatkowego. Stanowisko NSA dotyczące intertemporalnego aspektu stosowania GAAR należy ocenić pozytywnie. Sąd podzielił licznie prezentowane w literaturze oraz w sporach z fiskusem poglądy, a wątpliwości w tym zakresie sygnalizowane dość nieśmiało w niektórych opiniach Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania znalazły wreszcie wyraz w prawomocnych wyrokach.