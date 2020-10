Komputer nie może decydować o przyjęciu do przedszkola - wyrok WSA

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku matka nieprzyjętego chłopca uznała za niedopuszczalne dokonanie wyboru kandydatów do przedszkola w sposób losowy, nieprzewidziany w ustawie – Prawo oświatowe. Jej zdaniem w razie większej liczby kandydatów spełniających ustawowe warunki przyjęcia do publicznych przedszkoli należy brać pod uwagę dodatkowe kryteria, również określone w tej ustawie.

Sąd uwzględnił skargę i uchylił decyzję o odmowie przyjęcia do przedszkola. Stwierdził, że o przyjęciu do przedszkola nie może decydować system elektroniczny. Ustawa–Prawo oświatowe przewiduje, że postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. Nie oznacza to jednak, że jest to dodatkowe kryterium postępowania rekrutacyjnego. Tymczasem w tym przypadku doszło do losowego uszeregowania kandydatów, czego nie przewidują ani przepisy prawa oświatowego, ani uchwała Rady Miasta Gdyni. Wykorzystanie systemów informatycznych w postępowaniu rekrutacyjnym może odnosić się jedynie do usprawnienia jego formalnego przebiegu. Nie może jednak w żaden sposób determinować wyników postępowania, czyli mieć wpływu na decyzje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata do danego przedszkola – podkreślił sąd.