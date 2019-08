PPK: wpłaty na plan kapitałowy w raporcie do ZUS

Od 1 stycznia 2020 r. w formularzu ZUS RCA zostanie zaś w tym celu dodane pole 28 w bloku III.B. To tam docelowo płatnicy będą wykazywać wpłaty dokonywane za ubezpieczonych na PPK.

Od lipca 2019 r. podmioty zatrudniające więcej niż 250 osób muszą stosować przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU poz. 2215). Później obowiązek ten obejmie też mniejsze firmy – odpowiednio od 1 stycznia 2020 r. (przy zatrudnianiu co najmniej 50 osób), od 1 lipca 2020 r. (powyżej 19 osób). Najmniejsi pracodawcy będą stosować te przepisy od 1 stycznia 2021 r.

Na PPK płacić mają zarówno podmioty zatrudniające, jak i uczestnicy planu. Wpłata podstawowa do programu to 2 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od uczestnika planu oraz 1,5 proc. tego wynagrodzenia – od podmiotu zatrudniającego. W umowie o zarządzanie PPK pracodawca będzie jednak mógł zadeklarować dokonywanie również wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. Zatem finansowana przez firmę wpłata za każdego zatrudnionego nie będzie mogła być niższa niż 1,5 proc. wynagrodzenia, i nie będzie mogła przekraczać 4 proc. wynagrodzenia.