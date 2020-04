Koronawirus: zwolnienie ze składek ZUS tylko na wniosek

Prawie 2 mln mikrofirm zyskały prawo do ulgi, niezależnie od tego, czy ucierpiały w czasie epidemii.

Ulga w składkach do ZUS za miesiące od marca do maja jest praktycznie bezwarunkowa i dotyczy największej grupy ubezpieczonych. Łącznie prawo do zwolnienia ze składek ma bowiem około 1,8 mln najmniejszych przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności, zatrudniających około 2,4 mln pracowników. Poniżej dalsza część artykułu

Co ważne, w wyniku zwolnienia nikt nie traci prawa do ubezpieczenia i należnych z tego tytułu świadczeń. Przez to zwolnienie ze składek jest też najbardziej kosztownym narzędziem, na jakie może liczyć biznes dotknięty kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa.

Każdy może skorzystać Co ważne, prawo do zwolnienia ze składek mają wszyscy przedsiębiorcy spełniający warunki formalne, np. prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. Nie ma przy tym znaczenia, czy ucierpieli w czasie obecnego kryzysu, bo do zwolnienia ze składek nie trzeba udowadniać spadku obrotów. Trzeba jednak w tej sprawie złożyć wniosek w ZUS. Można na tym tylko zyskać. W przypadku samozatrudnionych kwota ulgi w składkach za trzy miesiące wyniesie nawet 4294,44 zł. Dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających inne osoby ulga będzie wyższa, bo obejmie także składki należne od wynagrodzeń pracowników czy zleceniobiorców.

Ulga dla samozatrudnionych Warunkiem wypłaty świadczenia osobom prowadzącym działalność gospodarczą, opłacającym składki wyłącznie za siebie, jest prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i przychody niższe niż 15 681 zł. Ale uwaga! Limit dotyczy przychodów w pierwszym miesiącu, za który przedsiębiorca stara się o zwolnienie. Jeśli mikroprzedsiębiorca ubiega się o zwolnienie ze składek za marzec–maj, znaczenie mają jego marcowe przychody. W lutym mogły być wyższe. Limit przychodów będzie można przekroczyć także w kwietniu. Jeśli marcowe przychody były za wysokie, nie ma przeszkód, aby taki przedsiębiorca skorzystał z ulgi od kwietnia, gdy jego przychody zmieszczą się w limicie. Zyska wtedy tylko dwa miesiące zwolnienia.

Do dziewięciu osób na 29 lutego Inne warunki do zwolnienia ze składek musi spełnić mikroprzedsiębiorca opłacający składki za pracowników czy zleceniobiorców. Poza wspólnym wymogiem prowadzenia działalności przed 1 lutego wysokość przychodów nie ma już znaczenia, a jedynie liczba osób zgłoszonych przez takiego przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych czy tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Nowe przepisy wyraźnie mówią, że takich ubezpieczonych nie może być więcej niż dziewięciu, wliczając w to osoby współpracujące przy prowadzeniu takiej działalności. Nie ma też przy tym znaczenia wysokość składek opłacanych za zatrudnione osoby ani wymiar czasu pracy. Wystarczy więc dziesięć niewielkich zleceń wykonywanych 29 lutego na niewielkie kwoty, aby wyczerpać ten limit.

Co ważne, warunkiem zwolnienia przedsiębiorców zatrudniających pracowników jest także złożenie rozliczeń składkowych za zatrudnione osoby. Tylko wtedy ZUS będzie wiedział, jaka kwota składek podlega umorzeniu.

Bez długów Chociaż nie wynika to bezpośrednio z nowych przepisów, a jedynie z komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zasad udzielania pomocy w czasie kryzysu wywołanego zachorowaniami na Covid-19, ZUS przyjął, że ze zwolnienia nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy na koniec 2019 r. mieli nieuregulowane zadłużenie przekraczające ich roczne zobowiązania wobec ZUS.

Ulga w składkach jest też traktowana jako pomoc publiczna. Składając wniosek o zwolnienie, przedsiębiorcy będą musieli złożyć także oświadczenie o innych formach pomocy, jakie uzyskali w ostatnim czasie.

Wniosek online ZUS zachęca wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o zwolnienie ze składek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. W systemie pojawił się już nowy, bardzo prosty dwustronicowy wniosek RDZ. Wymaga to złożenia podpisu w formie cyfrowej, posiadacze kont bankowych z dostępem online nie powinni mieć z tym żadnego problemu. Można też poprosić biuro rachunkowe rozliczające przedsiębiorcę, by złożyło taki wniosek w jego imieniu.

Podstawa prawna: nowelizacja z 31 marca ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych DzU z 31 marca 2020 r. poz. 568.