Groził spaleniem domu za plakat z Trzaskowskim

"A nawet jeżeli tak będzie, to co się stanie? Takie się urodziły" - odpowiada właścicielka posesji. "To wypier*** stąd" - odpowiada mężczyzna.

„To skurwys** jebany Trzaskowski! Dzieci będziesz pedaliła? Twoje dzieci będą pedałami.” Elektorat PiS pełną gębą grozi spaleniem domu za baner na ogrodzeniu...

Takiej Polski chcecie? Na filmie Budy Stare woj. mazowieckie...

Dzisiaj w Grabicy Pani kazała nam wypierda*** pic.twitter.com/6EBYkIs65i — Marcin Gołaszewski (@golaszewskimar) July 2, 2020

Odchodząc wskazuje na dom i krzyczy "to się spali". Po chwili mężczyzna wraca i próbuje wtargnąć na posesję. Odchodzi, gdy właściciele zapowiadają, że zgłoszą sprawę na policję. "Ty ku*** jeb*** będziesz miała Trzaskowskiego" - dodaje mężczyzna.

- Nie mieliśmy zawiadomienia w tej sprawie, jednak zapoznaliśmy się z nagraniem i będziemy sprawdzać, co się tam działo - powiedziała w rozmowie z Polsat News oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim asp. szt. Katarzyna Zych.