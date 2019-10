Trzeba przestrzegać terminów wyborczych

Po dniu głosowania, wyborcy mogą zgłaszać protesty, a komitety wyborcze są zobowiązane rozliczyć kampanię wyborczą i uprzątnąć plakaty. Czas na dokonanie tych czynności określa ustawa.

Poszczególne kodeksy postępowań zawierają własne zasady dotyczące sposobu obliczania terminów. W przypadku wyborów, zagadnienie to reguluje art. 9 kodeksu wyborczego. W przeciwieństwie do pozostałych procedur wprowadza zasadę terminu wpływu pisma do organu wyborczego (tj. sądu lub urzędu właściwego w sprawie związanej z wyborami). Ma to szczególne znaczenie jeżeli pismo nadawane jest za pomocą operatora pocztowego. Bez znaczenia pozostaje moment nadania przesyłki – „data stempla pocztowego". Istotne jest, by organ otrzymał pismo w terminie przewidzianym na dokonanie danej czynności.

Godziny pracy organu

Dodatkowym obostrzeniem jest konieczność przestrzegania godzin pracy organów wyborczych (urzędów lub sądów). Oznacza to, że termin na dokonanie danej czynności upływa nie o godzinie 23:59, tylko w momencie zakończenia działalności właściwego organu władzy publicznej danego dnia.

Ponadto, kodeks wyborczy nie przewiduje instytucji „przywróceni...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ