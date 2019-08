W sieci kampanii

Świadomość, że ktoś kieruje do nas przekaz, który ma wpłynąć na nasze decyzje, jest ważna, aby przytomnie dokonywać wyborów politycznych. Jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że dana treść jest przekazem marketingowym, możemy wpaść w pułapkę i potraktować ją jako neutralną informację. Oglądając debaty w telewizji, mamy świadomość, że jesteśmy poddawani agitacji wyborczej, natomiast w internecie nie jest to oczywiste i może pomieszać się z innymi wpisami czy komentarzami. Przykładowo: komunikaty polityczne mogą być wysyłane przez konta niezwiązane bezpośrednio z komitetami wyborczymi, ponieważ kodeks wyborczy pozwala samym wyborcom prowadzić kampanię. Przez to, że te komunikaty nie są oznaczone jako pochodzące od partii, nasza czujność zostaje uśpiona.

Coraz częściej reklamy polityczne widzimy na Instagramie, są one również widoczne np. na YouTubie. Twitter w polskim kontekście jest specyficznym, profesjonalnym medium, dlatego tam rzadziej mamy do czynienia z treściami sponsorowanymi, a częściej – ze sztucznymi kontami czy botami. Ale kampania kierowana do przeciętnych użytkowników Facebooka jest najbardziej intensywna. Skupiamy się na tym portalu również dlatego, że udostępnia on narzędzia, dzięki którym możemy badać te zjawiska. Facebook stworzył np. interfejs dla badaczy (tzw. API) oraz bibliotekę reklam politycznych i związanych z problemami społeczno-gospodarczymi. Znajdziemy tam m.in. informacje, ile one kosztowały, kto za nie zapłacił oraz – na bardzo ogólnym poziomie – do jakiej grupy trafiły. Informacje o nas i o tym, jak korzystamy z Facebooka, są dostępne dla reklamodawców, którymi coraz częściej bywają partie polityczne. Na ich podstawie mogą kierować do nas spersonalizowane reklamy.