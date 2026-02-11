Na stronie internetowej firmy można było kupić ubrania i gadżety, nawiązujące do Karola Nawrockiego, m.in. koszulkę lub bluzę z logo Nowrocky. Obecnie serwis nie jest dostępny. „Z powodu trwających ataków oraz używania zewnętrznych narzędzi funkcjonowanie strony jest zakłócane. Powoduje to czasową niedostępność” – napisano na profilu Nowrocky na Facebooku.

Oświadczenie spółki Nowrocky. „Zamieszanie zostanie wyjaśnione”

Po tym, jak prezydent publicznie pojawił się w stroju z logo Nowrocky rozgorzała dyskusja o nieformalnym promowaniu marki przez głowę państwa. Spółka Nowrocky wykorzystywała wizerunek prezydenta w swoich mediach społecznościowych. Kancelaria Prezydenta oraz spółka Nowrocky oświadczyły, że nie ma żadnych powiązań biznesowych między prezydentem a firmą. Gdy sprawa stała się głośna, z profili spółki w mediach społecznościowych zniknęły zdjęcia prezydenta ubranego w produkty z logo Nowrocky.

Spółka odniosła się do tego faktu w oświadczeniu przesłanym TVN24. Napisała, że wykorzystała materiały, które zostały wcześniej opublikowane w systemach teleinformatycznych Kancelarii Prezydenta, i z których, według niej, każdy obywatel może korzystać „bez względu na cel”. „Wszelkie tego typu materiały zostały zdjęte z naszych mediów społecznościowych, a powstałe w związku z tym zamieszanie zostanie wyjaśnione i o ile będzie to niezbędne wystąpimy do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie materiałów Kancelarii” – czytamy w cytowanym przez TVN24 oświadczeniu spółki Nowrocky.

Firma podkreśliła przy tym, że działalność jej oraz jej sklepu internetowego to prywatna inicjatywa prowadzona przez osoby fizyczne, bez oficjalnej autoryzacji Kancelarii Prezydenta ani prezydenta Nawrockiego.

Spółka Nowrocky zapewnia, że prezydent Karol Nawrocki nie jest z nią związany marketingowo ani finansowo

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Onetem podkreślał, że nie ma żadnych relacji gospodarczych między prezydentem Nawrockim i Kancelarią Prezydenta RP a spółką Nowrocky.