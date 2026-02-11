Reklama
Kontrowersje wokół ubrania prezydenta Karola Nawrockiego. Spółka Nowrocky zabrała głos

Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki publicznie pojawił się w koszulce i czapce z logo Nowrocky, marki odzieżowej, której znak towarowy zastrzegła jego siostra, Nina Nawrocka, rozpoczęła się debata dotycząca styku działalności gospodarczej i wizerunku głowy państwa. Teraz głos w sprawie zabrała spółka Nowrocky.

Publikacja: 11.02.2026 10:27

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: REUTERS/Kuba Stezycki

Jakub Czermiński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jakich okolicznościach prezydent Karol Nawrocki wystąpił w stroju z logo Nowrocky?
  • Jak do sprawy odniosła się spółka Nowrocky?
  • Jak do tematu odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz?

W piątek 6 lutego na stadionie San Siro w Mediolanie odbyła się ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan – Cortina 2026, a jednym z zaproszonych gości był prezydent Karol Nawrocki, który tego samego dnia kibicował polskim zawodnikom w rywalizacji drużynowej w łyżwiarstwie figurowym.

Dzień później prezydent złożył wizytę w wiosce olimpijskiej, gdzie spotkał się z polskimi sportowcami. We Włoszech Nawrocki odbył także rozmowę z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry. Kancelaria Prezydenta podała, że poruszono temat organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce. Na marginesie wizyty we Włoszech prezydent spotkał się również z premier tego kraju Giorgią Meloni. „Rozmawiano o relacjach dwustronnych, w tym o współpracy wojskowej, bieżących kwestiach bezpieczeństwa oraz o udziale Polski w pracach grupy G20” – informowała KPRP.

Marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i prezydent RP Karol Nawrocki.
Polityka
Konflikty z prezydentem są celowe. To przemyślana strategia Nowej Lewicy – ustaliła „Rzeczpospolita”

Prezydent Karol Nawrocki w stroju z logo Nowrocky

Po spotkaniu Karola Nawrockiego z olimpijczykami uwagę mediów przyciągnął strój głowy państwa. Prezydent był ubrany w czapkę i koszulkę z logo marki odzieżowej Nowrocky. Nazwa marki stanowi nawiązanie do bokserskiej przeszłości prezydenta oraz bohatera serii filmów pt. „Rocky”, w których w główną rolę Rocky’ego Balboa wcielał się Sylvester Stallone. Nazwa przypomina też sposób, w jaki nazwisko polskiego prezydenta wymawiał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Na stronie internetowej firmy można było kupić ubrania i gadżety, nawiązujące do Karola Nawrockiego, m.in. koszulkę lub bluzę z logo Nowrocky. Obecnie serwis nie jest dostępny. „Z powodu trwających ataków oraz używania zewnętrznych narzędzi funkcjonowanie strony jest zakłócane. Powoduje to czasową niedostępność” – napisano na profilu Nowrocky na Facebooku.

Oświadczenie spółki Nowrocky. „Zamieszanie zostanie wyjaśnione”

Po tym, jak prezydent publicznie pojawił się w stroju z logo Nowrocky rozgorzała dyskusja o nieformalnym promowaniu marki przez głowę państwa. Spółka Nowrocky wykorzystywała wizerunek prezydenta w swoich mediach społecznościowych. Kancelaria Prezydenta oraz spółka Nowrocky oświadczyły, że nie ma żadnych powiązań biznesowych między prezydentem a firmą. Gdy sprawa stała się głośna, z profili spółki w mediach społecznościowych zniknęły zdjęcia prezydenta ubranego w produkty z logo Nowrocky.

Spółka odniosła się do tego faktu w oświadczeniu przesłanym TVN24. Napisała, że wykorzystała materiały, które zostały wcześniej opublikowane w systemach teleinformatycznych Kancelarii Prezydenta, i z których, według niej, każdy obywatel może korzystać „bez względu na cel”. „Wszelkie tego typu materiały zostały zdjęte z naszych mediów społecznościowych, a powstałe w związku z tym zamieszanie zostanie wyjaśnione i o ile będzie to niezbędne wystąpimy do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie materiałów Kancelarii” – czytamy w cytowanym przez TVN24 oświadczeniu spółki Nowrocky.

Firma podkreśliła przy tym, że działalność jej oraz jej sklepu internetowego to prywatna inicjatywa prowadzona przez osoby fizyczne, bez oficjalnej autoryzacji Kancelarii Prezydenta ani prezydenta Nawrockiego.

Spółka Nowrocky zapewnia, że prezydent Karol Nawrocki nie jest z nią związany marketingowo ani finansowo

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Onetem podkreślał, że nie ma żadnych relacji gospodarczych między prezydentem Nawrockim i Kancelarią Prezydenta RP a spółką Nowrocky.

Trudno mówić, żeby Rosja w jakikolwiek sposób była zdolna do zbrojnej konfrontacji z państwami Unii
rozmowa
Rafał Chwedoruk: Karol Nawrocki nie wybije się na niepodległość

W oświadczeniu przesłanym Onetowi prezes i właściciel spółki Nowrocky, Maciej Bartasun, stwierdził, że prezydent i Kancelaria Prezydenta „nie są w żaden sposób związani marketingowo czy finansowo z działalnością Nowrocky Sp. z o.o.”.

Logo marki Nowrocky zostało w listopadzie zastrzeżone jako znak towarowy przez Ninę Nawrocką, siostrę Karola Nawrockiego. Pytany o umowę z Niną Nawrocką dotyczącą wykorzystywania znaku towarowego „Nowrocky” Maciej Bartasun nie odpowiedział Onetowi wprost. „Wykorzystywane w działalności spółki oznaczenia słowno-graficzne są objęte ochroną prawną i są używane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz posiadanymi uprawnieniami” – cytuje jego słowa portal. W przytaczanym stanowisku pzedsiębiorca dodał, że „relacje spółki z osobami trzecimi mają charakter prywatnoprawny i są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Źródło: rp.pl / Onet, TVN24

