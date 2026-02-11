Aktualizacja: 11.02.2026 16:53 Publikacja: 11.02.2026 16:12
Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz
Foto: PAP/Albert Zawada
Taką informację przekazała w środę Prokuratura Regionalna w Lublinie, która prowadzi śledztwo dotyczące podrabiania podpisów na listach poparcia dla kandydatów na radnych zgłaszanych przez Ruch Narodowy w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2014 r.
Według prokuratury Andruszkiewicz, będąc liderem Młodzieży Wszechpolskiej, kierował podrobieniem przez inne osoby list poparcia kandydatów zgłaszanych przez Komitet Wyborczy Ruch Narodowy, przetwarzając bezprawnie dane osobowe osób wymienionych na listach poparcia.
W komunikacie podano, że jeden z podejrzanych w sprawie przez cały okres postępowania wskazywał na udział Andruszkiewicza w procederze podrabiania podpisów. "Konsekwentnie, wielokrotnie przesłuchiwany, także podczas bezpośredniej konfrontacji z Adamem A. podtrzymywał swoje stanowisko w zakresie udziału i roli wymienionego w przestępczym procederze. Jego wyjaśnienia znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym – zeznaniach świadków i opiniach z zakresu badania pisma ręcznego" – podkreśliła prok. Beata Syk-Jankowska, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie.
Andruszkiewicz podczas przesłuchania nie przyznał się do stawianych zarzutów i złożył wyjaśnienia. Ich treści prokuratura jednak nie ujawnia.
Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu zastępca szefa Kancelarii Prezydenta poinformował, że został wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego. W wydanym wówczas oświadczeniu Andruszkiewicz stwierdził, że cała sprawa jest aktem politycznej zemsty. "Od 12 lat toczy się postępowanie dotyczące sfałszowania podpisów pod listami wyborczymi z 2014 r. w województwie podlaskim. W ostatnich latach część mainstreamowych mediów insynuuje moje zaangażowanie w tę sprawę. Przez cały ten czas nie przedstawiono jednak żadnych konkretnych dowodów na potwierdzenie tej fałszywej tezy. Dla mnie, jako osoby publicznej, która przez lata zyskiwała coraz wyższe poparcie wyborców, a aktualnie ma zaszczyt współpracować z Prezydentem RP, jest to sytuacja niezwykle trudna i krzywdząca" – napisał w mediach społecznościowych.
Jak podkreślił, "po tylu latach życia pod ciężarem publicznych insynuacji i medialnej presji, decyzja o wezwaniu mnie w charakterze podejrzanego jest dla mnie oczywistym aktem politycznej zemsty za moje zaangażowanie oraz wpisuje się w szerszy plan nieustannych ataków obecnego układu rządzącego na Kancelarię Prezydenta RP".
Do sprawy Andruszkiewicz odniósł się również w środę po przesłuchaniu w prokuraturze. "Za mną wizyta w prokuraturze. 12 lat szczegółowego śledztwa, kilkanaście opinii grafologicznych i wbrew oszczerstwom medialnym – zarzutów o fałszowanie podpisów brak. Mówiłem! (...) Jednak na potrzeby polityczne uznano, że jakiś zarzut musi być – zarzucono mi zatem, że rzekomo »kazałem to zrobić«. Otóż nic nikomu nie kazałem, a ten zarzut to wyssana z palca bajeczka użyta dziś jako polityczna pałka. Obalę tę kłamliwą tezę podobnie jak tę, że niby osobiście fałszowałem podpisy" – zapowiedział.
Politykowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
