Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Adam Andruszkiewicz usłyszał zarzuty w sprawie fałszowania podpisów

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz usłyszał zarzuty kierowania fałszowaniem podpisów na listach poparcia dla kandydatów na radnych oraz bezprawnego przetwarzania danych osobowych podczas wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2014 roku.

Publikacja: 11.02.2026 16:12

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz

Foto: PAP/Albert Zawada

Mateusz Adamski

Taką informację przekazała w środę Prokuratura Regionalna w Lublinie, która prowadzi śledztwo dotyczące podrabiania podpisów na listach poparcia dla kandydatów na radnych zgłaszanych przez Ruch Narodowy w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2014 r.

Według prokuratury Andruszkiewicz, będąc liderem Młodzieży Wszechpolskiej, kierował podrobieniem przez inne osoby list poparcia kandydatów zgłaszanych przez Komitet Wyborczy Ruch Narodowy, przetwarzając bezprawnie dane osobowe osób wymienionych na listach poparcia.

W komunikacie podano, że jeden z podejrzanych w sprawie przez cały okres postępowania wskazywał na udział Andruszkiewicza w procederze podrabiania podpisów. "Konsekwentnie, wielokrotnie przesłuchiwany, także podczas bezpośredniej konfrontacji z Adamem A. podtrzymywał swoje stanowisko w zakresie udziału i roli wymienionego w przestępczym procederze. Jego wyjaśnienia znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym – zeznaniach świadków i opiniach z zakresu badania pisma ręcznego" – podkreśliła prok. Beata Syk-Jankowska, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Andruszkiewicz podczas przesłuchania nie przyznał się do stawianych zarzutów i złożył wyjaśnienia. Ich treści prokuratura jednak nie ujawnia.

Czytaj więcej

Adam Andruszkiewicz
Wszyscy ludzie prezydenta
Adam Andruszkiewicz, czyli narodowiec, który został głosem Karola Nawrockiego w internecie
Reklama
Reklama

Adam Andruszkiewicz: ten zarzut to wyssana z palca bajeczka

Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu zastępca szefa Kancelarii Prezydenta poinformował, że został wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego. W wydanym wówczas oświadczeniu Andruszkiewicz stwierdził, że cała sprawa jest aktem politycznej zemsty. "Od 12 lat toczy się postępowanie dotyczące sfałszowania podpisów pod listami wyborczymi z 2014 r. w województwie podlaskim. W ostatnich latach część mainstreamowych mediów insynuuje moje zaangażowanie w tę sprawę. Przez cały ten czas nie przedstawiono jednak żadnych konkretnych dowodów na potwierdzenie tej fałszywej tezy. Dla mnie, jako osoby publicznej, która przez lata zyskiwała coraz wyższe poparcie wyborców, a aktualnie ma zaszczyt współpracować z Prezydentem RP, jest to sytuacja niezwykle trudna i krzywdząca" – napisał w mediach społecznościowych.

Jak podkreślił, "po tylu latach życia pod ciężarem publicznych insynuacji i medialnej presji, decyzja o wezwaniu mnie w charakterze podejrzanego jest dla mnie oczywistym aktem politycznej zemsty za moje zaangażowanie oraz wpisuje się w szerszy plan nieustannych ataków obecnego układu rządzącego na Kancelarię Prezydenta RP".

Do sprawy Andruszkiewicz odniósł się również w środę po przesłuchaniu w prokuraturze. "Za mną wizyta w prokuraturze. 12 lat szczegółowego śledztwa, kilkanaście opinii grafologicznych i wbrew oszczerstwom medialnym – zarzutów o fałszowanie podpisów brak. Mówiłem! (...) Jednak na potrzeby polityczne uznano, że jakiś zarzut musi być – zarzucono mi zatem, że rzekomo »kazałem to zrobić«. Otóż nic nikomu nie kazałem, a ten zarzut to wyssana z palca bajeczka użyta dziś jako polityczna pałka. Obalę tę kłamliwą tezę podobnie jak tę, że niby osobiście fałszowałem podpisy" – zapowiedział. 

Politykowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Adam Andruszkiewicz Prawo Karne
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Weź fakturę w KSeF na premiera. Czy da się to zrobić i czy jest sens?
Obrońca Zbigniewa Ziobry Adam Gomoła (C) na korytarzu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
Prawo karne
Nowy ruch obrońcy Ziobry. "Postanowienie niewykonalne"
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Praca, Emerytury i renty
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Plany ogólne: właściciele działek powinni zadbać o swój interes
Nieruchomości
Plany ogólne: właściciele działek powinni zadbać o swój interes
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama