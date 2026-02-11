Taką informację przekazała w środę Prokuratura Regionalna w Lublinie, która prowadzi śledztwo dotyczące podrabiania podpisów na listach poparcia dla kandydatów na radnych zgłaszanych przez Ruch Narodowy w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2014 r.

Według prokuratury Andruszkiewicz, będąc liderem Młodzieży Wszechpolskiej, kierował podrobieniem przez inne osoby list poparcia kandydatów zgłaszanych przez Komitet Wyborczy Ruch Narodowy, przetwarzając bezprawnie dane osobowe osób wymienionych na listach poparcia.

W komunikacie podano, że jeden z podejrzanych w sprawie przez cały okres postępowania wskazywał na udział Andruszkiewicza w procederze podrabiania podpisów. "Konsekwentnie, wielokrotnie przesłuchiwany, także podczas bezpośredniej konfrontacji z Adamem A. podtrzymywał swoje stanowisko w zakresie udziału i roli wymienionego w przestępczym procederze. Jego wyjaśnienia znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym – zeznaniach świadków i opiniach z zakresu badania pisma ręcznego" – podkreśliła prok. Beata Syk-Jankowska, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Andruszkiewicz podczas przesłuchania nie przyznał się do stawianych zarzutów i złożył wyjaśnienia. Ich treści prokuratura jednak nie ujawnia.