Sondaż: Czy Krystyna Pawłowicz powinna odejść z polityki?

W związku z deklaracją Pawłowicz pojawiły się spekulacje, że po odejściu z parlamentu polityk mogłaby wejść w skład Trybunału Konstytucyjnego (w grudniu kończą się kadencje trzech sędziów TK).

Wicepremier Jacek Sasin pytany o taką możliwość w TVN24 odparł, że "żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły".

Pawłowicz, która od 2005 roku posiada tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych, w latach 2007-2011 zasiadała już w Trybunale Stanu.

Uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl w zdecydowanej większości uważają, że Pawłowicz powinna odejść z polityki - tego zdania jest 62,5 proc. badanych. Tylko 9,7 proc. uczestników sondażu uważa, iż Pawłowicz powinna pozostać w polskiej polityce. 27,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Wycofanie się Krystyny Pawłowicz z życia politycznego popiera 63% kobiet i 62% mężczyzn. Odejście poseł Pawłowicz z świata polityki częściej popierają osoby w wieku przekraczającym 50 lat (69%) niż przedstawiciele pozostałych grup wiekowych. Częściej są to też osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (65%) oraz wyższym (67%), niż te, które zakończyły edukację po szkole podstawowej/gimnazjum (48%) lub szkole średniej (57%). Odsetek ten jest największy wśród mieszkańców miast wielkości 200 – 499 tys. mieszkańców (72%) oraz osób zarabiających od 2001 do 3000 zł (69%), a najmniejszy wśród mieszkańców wsi i miast do 20 tys. mieszkańców (po 59%) oraz tych z dochodami powyżej 5000 jaki i pośród grupy, której dochody netto mieszczą się w granicach 1001 – 2000 zł (po 61%) - komentuje wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.