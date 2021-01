Jeden z Nepalczyków zdobył K2 bez wspomagania tlenem

W sobotę o godzinie 17.00 (13.00 czasu polskiego) nepalski zespół złożony z dziesięciu Szerpów dokonał pierwszego w historii zimowego wejścia na K2 (8611 m).

Był to ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Zimowe zdobywanie K2, drugiej co do wysokości góry Ziemi, zapoczątkowali ponad 30 lat temu Polacy.

Skład, który dotarł na szczyt, tworzyli: Mingma Gyalje Sherpa, Son Sherpa, Mingma David Sherpa, Mingma Tenzi, Nirmal Purja, Gejle Sherpa, Pem Chhiri Sherpa, Dawa Temba Sherpa, Kili Pemba Sherpa i Dawa Tenjing Sherpa.

Wśród wielu komentujących pojawiły się wątpliwości dotyczące wspomagania się tlenem. Część himalaistów uważa to za doping. Mówili o tym m.in. himalaiści, którzy próbowali zdobyć szczyt K2 zimą: Adam Bielecki i Denis Urubko.

W poniedziałek jeden ze zdobywców szczytu - Nirmal Purja poinformował, że osiągnął cel bez wspomagania się tlenem.

"Trudno było tym razem podjąć decyzję, czy wspinać się z dodatkowym tlenem, czy bez niego. Ze względu na warunki pogodowe i ramy czasowe, nie aklimatyzowałem się odpowiednio" - napisał na swoim blogu.

"Tym razem podjąłem skalkulowane ryzyko i kontynuowałem bez dodatkowego tlenu. Moja pewność siebie, znajomość wytrzymałości i możliwości mojego ciała oraz doświadczenie ze wspinaczki na czternastu ośmiotysięcznikach pozwoliły mi nadążyć za resztą członków zespołu, a jednocześnie prowadzić" - dodał.