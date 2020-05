Propozycję banku ws."wakacji kredytowych" lepiej sprawdzić u prawnika

Korzystając z uprawnień wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, w dniu 7 maja 2020 r. Rzecznik Finansowy zawnioskował do sądu o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w przedmiocie zaniechania nieuczciwej praktyki rynkowej przeciwko Santander Bank Polska S.A. w Warszawie. Zdaniem rzecznika, nieuczciwa praktyka banku polegała na zawieraniu w aneksach odnoszących się do „wakacji kredytowych" postanowień mających na celu uzyskanie od klientów potwierdzenia wysokości bezspornego zadłużenia względem banku.

Postanowieniem z dnia 12 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do zgłoszonego przez Rzecznika wniosku i udzielił zabezpieczenia roszczenia. W praktyce, oznacza to natychmiastowy obowiązek zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej przez bank. Jest to równoznaczne z zakazem stosowania we wzorach wniosków lub aneksów dotyczących wakacji kredytowych - w odniesieniu do umów powiązanych kursem franka szwajcarskiego - postanowień potwierdzających w sposób bezpośredni lub dorozumiany ważność takiej umowy kredytowej. To także zakaz posługiwania się postanowieniem mającym potwierdzać, że „bank posiada niesporną wierzytelność wobec kredytobiorcy" lub postanowienia równoważnego.